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LongLifePile

R03L2B/40

La pile idéale pour les appareils à faible consommation

Pour vos appareils peu gourmands en énergie, choisissez les piles LongLife. Leur technologie au chlorure de zinc est idéale pour les horloges, les radios, les calculatrices et les télécommandes.

Voir tous les avantages

La pile idéale pour les appareils à faible consommation

  • AAA

  • Chlorure de zinc

Prêt à l'emploi

Les piles sont utilisables dès leur déballage.

La pile se conserve jusqu'à 3 ans.

Toutes les piles perdent de l'énergie lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Nous garantissons au moins 80 % de l'énergie initiale dans la pile jusqu'à la date jusqu'à la date indiquée.

Instructions simples et universelles pour l'utilisateur

Les symboles universels situés sur l'emballage expliquent où et comment la pile peut ou doit être utilisée.

Spécificités Techniques

Manuels et documentation

Feuillets commerciaux locaux

  • PDF fichier, 283.4 kB
  • 21 July 2026

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