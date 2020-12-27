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Arrêté

RechargeablesBatterie

R03B2RTU10/59

Profitez plus longtemps de votre appareil

Idéales pour tous vos appareils gourmands en énergie, ces piles AAA à capacité élevée peuvent être rechargées jusqu'à 500 fois.

Voir tous les avantages

Profitez plus longtemps de votre appareil

  • AAA, 1 000 mAh

  • Nickel-métal-hydrure

Une capacité exceptionnelle pour vos appareils numériques

Grâce à la pile 1 000 mAh, vous profitez encore plus longtemps de votre appareil photo numérique ou de tout autre appareil gourmand en énergie.

Technologie Ni-MH permettant de multiples charges

La technologie nickel-métal-hydrure (Ni-MH) permet de multiples recharges et rend presque superflu le remplacement des piles.

Spécificités Techniques

Manuels et documentation

Feuillets commerciaux locaux

  • PDF fichier, 336.9 kB
  • 21 July 2026

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