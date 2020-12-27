Payez plus tard avec Klarna
Arrêté
R03B2RTU10/59
Profitez plus longtemps de votre appareil
Idéales pour tous vos appareils gourmands en énergie, ces piles AAA à capacité élevée peuvent être rechargées jusqu'à 500 fois.
AAA, 1 000 mAh
Nickel-métal-hydrure
Grâce à la pile 1 000 mAh, vous profitez encore plus longtemps de votre appareil photo numérique ou de tout autre appareil gourmand en énergie.
La technologie nickel-métal-hydrure (Ni-MH) permet de multiples recharges et rend presque superflu le remplacement des piles.