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LR14P2B/40
Pour les appareils gourmands en énergie
Les appareils électroniques actuels consomment plus d'énergie que jamais. Profitez-en plus longtemps avec les piles Power Alkaline Philips.
C
Power Alkaline
Les piles Philips sont dépourvues de métaux lourds tels que cadmium, mercure et plomb.
Les symboles universels situés sur l'emballage expliquent où et comment la pile peut ou doit être utilisée.
Philips propose, dans des emballages différents, une gamme complète constituée des piles les plus fréquemment utilisées (AA, AAA, C, D, 9 V) pour répondre à tous vos besoins.