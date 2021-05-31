Payez plus tard avec Klarna
Arrêté
LR03E4B/40
Ultra-haute énergie pour appareils énergivores
Vous recherchez le must en matière de piles ? Faites le choix d'Ultra Alkaline. Ces piles sont idéales pour les appareils énergivores.
AAA
Alcaline ultra
Toutes les piles perdent de l'énergie lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Nous garantissons au moins 80 % de l'énergie initiale dans la pile jusqu'à la date jusqu'à la date indiquée.
Les piles AAA Ultra Alkaline de Philips présentent 129 % d'autonomie en plus par rapport aux normes du secteur.
Les piles Philips sont dépourvues de métaux lourds tels que cadmium, mercure et plomb.