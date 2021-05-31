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Arrêté

Pile

LR03E4B/40

Ultra-haute énergie pour appareils énergivores

Vous recherchez le must en matière de piles ? Faites le choix d'Ultra Alkaline. Ces piles sont idéales pour les appareils énergivores.

Voir tous les avantages

Ultra-haute énergie pour appareils énergivores

  • AAA

  • Alcaline ultra

La pile se conserve jusqu'à 5 ans.

Toutes les piles perdent de l'énergie lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Nous garantissons au moins 80 % de l'énergie initiale dans la pile jusqu'à la date jusqu'à la date indiquée.

129 % d'autonomie en plus par rapport aux normes du secteur

Les piles AAA Ultra Alkaline de Philips présentent 129 % d'autonomie en plus par rapport aux normes du secteur.

Piles alcalines Philips sans cadmium, mercure, ni plomb

Les piles Philips sont dépourvues de métaux lourds tels que cadmium, mercure et plomb.

Spécificités Techniques

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