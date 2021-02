Technologie Sonique brevetée

Avec la technologie Sonique brevetée, la brosse à dents Sonicare épouse votre dentition et offre une grande amplitude de rotation associée à un mouvement ultrarapide des poils (31 000 rotations par minute) pour créer un mouvement de nettoyage dynamique. Vous vivez ainsi une expérience de brossage unique ! La brosse à dents Sonicare contribue à réduire la gingivite, à améliorer la santé des gencives et à éliminer les taches de café, de thé et de tabac, pour des dents naturellement plus blanches.