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HTS5592/12
Son Home Cinéma puissant avec enceintes tridirectionnelles
Profitez au maximum de votre expérience audio Home Cinéma grâce aux enceintes tridirectionnelles dynamiques. Diffusez tous vos contenus préférés, dont les Blu-ray 3D, sur ce système Home Cinéma innovant de la série 5000 de Philips.
Blu-ray 3D
Station d'accueil iPod/iPhone
Les technologies Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio Essential restituent le son de haute qualité des disques Blu-ray. Le son est en tout point identique à la maquette studio : vous entendez donc ce que les créateurs souhaitaient vous faire entendre. Les technologies Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio Essential améliorent ainsi votre expérience de la haute définition.
Les enceintes tridirectionnelles sont dotées de haut-parleurs orientés de façon à ce que le son ne soit pas projeté uniquement vers l'avant, mais également sur les côtés, élargissant ainsi la scène sonore pour que vous puissiez bénéficier d'un son Surround cinématographique plus immersif.
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Le Home Cinéma est également compatible avec les autres téléviseurs Philips.
Pour vérifier que la vidéo sur demande est disponible dans votre pays, rendez-vous sur www.philips.com/blu-ray.