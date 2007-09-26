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Arrêté
HR7739/55
La polyvalence sans effort
Ce robot de cuisine est livré avec un assortiment d'accessoires polyvalents, vous permettant d'utiliser une large gamme de fonctions (mixer et moudre entre autres). Grâce au système unique de montage et de démontage, le bol et le couvercle s'enclenchent sans effort.
Cette gamme de robots de cuisine vous permet de créer de nombreux plats grâce à différentes techniques de préparation (de 29 à 33 « fonctions ») permettant d'émietter, de travailler ou encore d'incorporer des ingrédients. Le nombre exact de fonctions varie selon les modèles : 29 fonctions pour le HR7735 et le HR7739, 31 fonctions pour le HR7740, 32 fonctions pour le HR7744 et 33 fonctions pour le HR7745 qui offre une plus grande flexibilité.
Monter ou démonter un robot de cuisine n'a jamais été aussi facile : plus besoin de se demander comment positionner le bol et le couvercle. Ils s'enclenchent simplement dans toutes les positions en appuyant sur le bouton Click & Go.