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Arrêté

Daily CollectionBlender

HR2114/03

Pour réaliser facilement des smoothies et autres préparations

Ce blender Philips Daily combine un moteur de 400 W, un bol de 1,5 l et 5 lames dentelées disposées en étoile, pour des smoothies et autres préparations parfaitement réussis. Les mixages difficiles deviennent un jeu d'enfant !

Voir tous les avantages

Très puissant, lame ultra-résistante

Pour réaliser facilement des smoothies et autres préparations

  • 400 W

  • Bol en plastique 1,5 l

  • avec moulin et hachoir

  • 5 lames dentelées disposées en étoile

Puissant moteur de 400 W

Puissant moteur de 400 W

Puissant moteur de 400 W pour mixer et mélanger facilement.

Bol en plastique résistant aux chocs

Évitez la casse avec ce bol en plastique robuste. Le bol de 1,5 l a une capacité utile de 1,25 l.

5 lames dentelées disposées en étoile pour mixer et mélanger efficacement

5 lames dentelées disposées en étoile pour mixer et mélanger efficacement

Le nouveau design de la lame permet de mixer et de couper les ingrédients efficacement afin de préparer des smoothies parfaits pour vous et votre famille.

Spécificités Techniques

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