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Arrêté
HR2114/03
Pour réaliser facilement des smoothies et autres préparations
Ce blender Philips Daily combine un moteur de 400 W, un bol de 1,5 l et 5 lames dentelées disposées en étoile, pour des smoothies et autres préparations parfaitement réussis. Les mixages difficiles deviennent un jeu d'enfant !
400 W
Bol en plastique 1,5 l
avec moulin et hachoir
5 lames dentelées disposées en étoile
Puissant moteur de 400 W pour mixer et mélanger facilement.
Évitez la casse avec ce bol en plastique robuste. Le bol de 1,5 l a une capacité utile de 1,25 l.
Le nouveau design de la lame permet de mixer et de couper les ingrédients efficacement afin de préparer des smoothies parfaits pour vous et votre famille.