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Blender compact
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Important Information Manual Philips Blender
User Manual Philips Blender
Tout (6)
Quelle est la fonction du petit couvercle ?
Puis-je verser des liquides bouillants dans le bol de mon blender Philips ?
Puis-je utiliser l'appareil pour moudre des grains de café, des noix de muscade, etc. ?
Comment nettoyer le bol de mon blender Philips ?
Comment utiliser le filtre ?
Comment ajouter des ingrédients pendant que mon blender Philips fonctionne ?
Tous les ingrédients collent à la paroi du mixer et les couteaux ne les touchent pas.
De la mousse s'échappe de mon blender Philips.
Mon blender Philips se bloque en cours d'utilisation.