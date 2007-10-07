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  • Idéal pour toutes les cuisines !
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Arrêté

Blender compact

HR2027/70

Idéal pour toutes les cuisines !

Ce blender Philips est le plus compact des blenders standard. Son grand bol peut se retourner sur son socle, ce qui lui permet de prendre deux fois moins de place qu'un blender normal. Ses performances sont impressionnantes grâce à ses 5 lames en étoile et à son moteur de 400 W.

Voir tous les avantages

Blender compact facilitant le rangement

Idéal pour toutes les cuisines !

  • 400 W

  • Bol en plastique 1,75 l

  • avec moulin et tamis

  • Rangement facile

Retournez le bol sur sa base

Retournez le bol sur sa base

Il prend deux fois moins de place qu'un blender normal car le bol se retourne sur sa base.

Bol très résistant

Bol très résistant

Bol en plastique renforcé pour éviter les cassures.

Lames dentelées

Lames dentelées

Hachez, coupez et mélangez sans effort grâce aux 5 lames dentelées disposées en étoile.

Spécificités Techniques

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