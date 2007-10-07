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Arrêté
HR2021/70
Idéal pour toutes les cuisines !
Ce blender Philips est le plus compact des blenders standard. Son grand bol peut se retourner sur son socle, ce qui lui permet de prendre deux fois moins de place qu'un blender normal. Ses performances sont impressionnantes grâce à ses 5 lames en étoile et à son moteur de 400 W.
400 W
Bol en plastique 1,75 l
avec moulin
Rangement facile
Il prend deux fois moins de place qu'un blender normal car le bol se retourne sur sa base.
Bol en plastique renforcé pour éviter les cassures.
Le cordon s'insère dans le boîtier pour faciliter le rangement de votre blender dans la cuisine.