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Arrêté
HP8372/05
Préservez l'hydratation naturelle de vos cheveux
La technologie MoistureProtect préserve l'équilibre hydrique de vos cheveux. Elle analyse vos cheveux 30 fois par seconde et adapte la température afin de préserver l'hydratation naturelle de vos cheveux.
Technologie MoistureProtect
Ionique
Plaques flottantes en céramique
Le capteur analyse vos cheveux 30 fois par seconde et adapte la température pour préserver l'hydratation naturelle de ceux-ci.
Les ions négatifs éliminent l'électricité statique, renforcent vos cheveux et lissent les cuticules afin d'intensifier leur brillance. Résultat : des cheveux lisses, brillants et sans frisottis.
Les plaques flottantes sont mobiles afin d'ajuster la pression exercée sur les cheveux. Cela évite de les abîmer ou de les casser.