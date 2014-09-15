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Arrêté

MoistureProtectLisseur

HP8372/03

Préservez l'hydratation naturelle de vos cheveux

Notre technologie de capteur préserve l'équilibre hydrique de vos cheveux. Le capteur analyse vos cheveux 30 fois par seconde et adapte la température afin de préserver l'hydratation naturelle de vos cheveux.

Voir tous les avantages

Pour des cheveux sains et brillants

Préservez l'hydratation naturelle de vos cheveux

  • Technologie MoistureProtect

  • Ionique

  • Plaques flottantes en céramique

Temps de chauffe instantané d'à peine 15 secondes

Le système de chauffe assure un temps de chauffe d'à peine 15 secondes.

Une pression moins importante sur vos cheveux pour réduire le risque de casse

Une pression moins importante sur vos cheveux pour réduire le risque de casse

Les plaques flottantes sont mobiles afin d'ajuster la pression exercée sur les cheveux. Cela évite de les abîmer ou de les casser.

Système de chauffe haute performance, plus rapide et plus respectueux du cheveu

Système de chauffe haute performance, plus rapide et plus respectueux du cheveu

Ce lisseur reste toujours à une température constante, pour des résultats réguliers. Grâce à son système de chauffe haute performance, il vous permet de lisser vos cheveux à une température plus douce tout en créant exactement le style que vous souhaitez ! Et comme moins de passages sont nécessaires, vos cheveux sont lissés plus rapidement.

Spécificités Techniques

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