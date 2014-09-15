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Arrêté
HP8372/03
Préservez l'hydratation naturelle de vos cheveux
Notre technologie de capteur préserve l'équilibre hydrique de vos cheveux. Le capteur analyse vos cheveux 30 fois par seconde et adapte la température afin de préserver l'hydratation naturelle de vos cheveux.
Technologie MoistureProtect
Ionique
Plaques flottantes en céramique
Le système de chauffe assure un temps de chauffe d'à peine 15 secondes.
Les plaques flottantes sont mobiles afin d'ajuster la pression exercée sur les cheveux. Cela évite de les abîmer ou de les casser.
Ce lisseur reste toujours à une température constante, pour des résultats réguliers. Grâce à son système de chauffe haute performance, il vous permet de lisser vos cheveux à une température plus douce tout en créant exactement le style que vous souhaitez ! Et comme moins de passages sont nécessaires, vos cheveux sont lissés plus rapidement.