Un café sensationnel à chaque tasse !

Vous pouvez désormais déguster un café SENSEO® comme vous l'aimez en toute simplicité grâce à la gamme de machines à café SENSEO® New Generation. Elles sont extrêmement simples et pratiques, pour un café SENSEO® à votre goût. Ces machines à café au design élégant, disponibles en de nouvelles couleurs tendance avec touches métalliques attrayantes, refléteront vos goûts en matière de décoration et de café.