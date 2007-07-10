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Un café sensationnel à chaque tasse !
Vous pouvez désormais déguster un café SENSEO® comme vous l'aimez en toute simplicité grâce à la gamme de machines à café SENSEO® New Generation. Elles sont extrêmement simples et pratiques, pour un café SENSEO® à votre goût. Ces machines à café au design élégant, disponibles en de nouvelles couleurs tendance avec touches métalliques attrayantes, refléteront vos goûts en matière de décoration et de café.
Nouvelle Génération
Goût d'exception et design haut de gamme : non seulement la machine à café SENSEO® vous permet de préparer un café délicieux, mais ses finitions métallisées ajoutent une touche de raffinement dans votre cuisine.
Grâce à la SENSEO®, vous obtiendrez une délicieuse tasse de café fraîchement préparée en 30 secondes environ, et deux tasses en moins d'une minute.
Système unique de préparation du café SENSEO® par Philips. Chaque tasse est fraîchement préparée, avec un dosage idéal entre le café et l'eau, pour un café intense et raffiné à l'arôme délicieux.