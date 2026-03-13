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Manuels et documentation

User Manual Philips Daily Collection Coffee maker

  • PDF fichier, 4.2 MB
  • 13 March 2026

Savourez le goût et l'arôme d'un café fraîchement préparé avec cette cafetière fiable Philips. Son mélangeur d'arômes optimise le goût de chaque tasse.

  • PDF fichier
  • 18 September 2026

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