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Arrêté

EnergyCareFer vapeur

GC3640/02

1 récompense

100 % performant, 20 % d'économie d'énergie*

La fonctionnalité innovante du fer vapeur Philips vous assure un débit vapeur maximal pour une élimination totale des plis. Elle permet également de réduire automatiquement la consommation d'énergie de 20 % en limitant le gaspillage de vapeur.

Voir tous les avantages

Fer vapeur plus vert

100 % performant, 20 % d'économie d'énergie*

  • Pointe à vapeur additionnelle

Système anticalcaire double action pour éviter les dépôts de calcaire

Système anticalcaire double action pour éviter les dépôts de calcaire

Le système anticalcaire double action de votre fer vapeur Philips évite la formation de dépôts de calcaire grâce à ses pastilles et à la fonction préventive Calc-Clean.

Économie d'énergie automatique

Économie d'énergie automatique

Économie d'énergie automatique. Cette fonctionnalité innovante du fer vapeur Philips vous assure un débit vapeur optimal pour une élimination totale des plis. Elle permet également de réduire automatiquement la consommation d'énergie en limitant le gaspillage de vapeur.

Poignée agréable au toucher pour un confort de repassage optimal

Poignée agréable au toucher pour un confort de repassage optimal

La poignée antidérapante de ce fer Philips vous permet de repasser confortablement, même pendant de longues séances.

Spécificités Techniques

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Récompenses

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