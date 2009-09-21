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GC3640/02
100 % performant, 20 % d'économie d'énergie*
La fonctionnalité innovante du fer vapeur Philips vous assure un débit vapeur maximal pour une élimination totale des plis. Elle permet également de réduire automatiquement la consommation d'énergie de 20 % en limitant le gaspillage de vapeur.
Pointe à vapeur additionnelle
Le système anticalcaire double action de votre fer vapeur Philips évite la formation de dépôts de calcaire grâce à ses pastilles et à la fonction préventive Calc-Clean.
Économie d'énergie automatique. Cette fonctionnalité innovante du fer vapeur Philips vous assure un débit vapeur optimal pour une élimination totale des plis. Elle permet également de réduire automatiquement la consommation d'énergie en limitant le gaspillage de vapeur.
La poignée antidérapante de ce fer Philips vous permet de repasser confortablement, même pendant de longues séances.
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