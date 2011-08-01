Payez plus tard avec Klarna
Arrêté
GC2920/02
Conçu pour une utilisation prolongée
Pour des résultats optimaux jour après jour, il vous faut un fer sur lequel vous pouvez compter. Avec sa nouvelle semelle SteamGlide produisant un haut débit vapeur continu et sa pastille anticalcaire, ce fer Philips pratique vous offre un excellent rapport qualité-prix !
2 100 W
Débit vapeur 35 g/min
Effet pressing 95 g
Puissance de 2 100 W pour un débit vapeur continu et élevé.
Le débit vapeur continu jusqu'à 35 g/min vous offre la quantité de vapeur idéale pour éliminer avec efficacité les faux plis.
Récompenses