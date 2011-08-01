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Arrêté

PowerLifeFer vapeur

GC2920/02

1 récompense

Conçu pour une utilisation prolongée

Pour des résultats optimaux jour après jour, il vous faut un fer sur lequel vous pouvez compter. Avec sa nouvelle semelle SteamGlide produisant un haut débit vapeur continu et sa pastille anticalcaire, ce fer Philips pratique vous offre un excellent rapport qualité-prix !

Voir tous les avantages

Fer avec semelle SteamGlide

Conçu pour une utilisation prolongée

  • 2 100 W

  • Débit vapeur 35 g/min

  • Effet pressing 95 g

Haut débit vapeur continu

Haut débit vapeur continu

Puissance de 2 100 W pour un débit vapeur continu et élevé.

Débit vapeur continu jusqu'à 35 g/min

Débit vapeur continu jusqu'à 35 g/min

Le débit vapeur continu jusqu'à 35 g/min vous offre la quantité de vapeur idéale pour éliminer avec efficacité les faux plis.

Effet pressing jusqu'à 95 g pour éliminer les faux plis les plus tenaces

Effet pressing jusqu'à 95 g pour éliminer les faux plis les plus tenaces

Spécificités Techniques

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