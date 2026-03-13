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Fer vapeur
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GC2820/02
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Consumer Care Book Philips 2800 series Steam iron - English (US)
User Manual Philips 2800 series Steam iron
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Quelle eau utiliser dans mon fer vapeur/défroisseur Philips ?
Comment détartrer mon fer vapeur Philips ?
Comment nettoyer la semelle de mon fer vapeur ou à sec Philips ?
Mon fer vapeur Philips ne chauffe plus.
Ma centrale vapeur Philips n'élimine pas les faux plis.
Mon fer vapeur Philips ne produit pas de vapeur
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