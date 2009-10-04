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Arrêté

Fer vapeur

GC2820/02

1 récompense

Conçu pour une utilisation prolongée

Pour des résultats optimaux jour après jour, il vous faut un fer sur lequel vous pouvez compter. Avec sa nouvelle semelle SteamGlide, ses 2 000 W pour un haut débit vapeur continu et ses pastilles anticalcaires, ce fer Philips GC2820/02 vous offre un excellent rapport qualité-prix !

Voir tous les avantages

Fer avec nouvelle semelle SteamGlide

Conçu pour une utilisation prolongée

  • Vapeur 30 g/min, effet pressing 90 g

  • Semelle SteamGlide

  • Anticalcaire

  • 2 000 W

SteamGlide, la semelle haut de gamme de Philips

SteamGlide, la semelle haut de gamme de Philips

La semelle SteamGlide est la meilleure des semelles Philips pour votre fer vapeur. Extrêmement résistante aux rayures et offrant une glisse optimale, elle est facile à nettoyer.

Effet pressing jusqu'à 90 g pour éliminer les faux plis les plus tenaces

Effet pressing jusqu'à 90 g pour éliminer les faux plis les plus tenaces

L'effet pressing 90 g de ce fer à repasser vous permet d'éliminer facilement les faux plis les plus tenaces.

La cassette élimine le calcaire pour une évacuation facile

Au fil du temps, un dépôt de calcaire se forme sur votre fer à repasser. Cette cassette transforme le calcaire en petites particules pour vous permettre de nettoyer votre fer en toute simplicité. Renouvelez l'opération une fois par mois.

Spécificités Techniques

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Récompenses

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