Système unique pour vider le bac à poussière

Ce système exclusif de gestion de la poussière vous permet de faire passer celle-ci directement du sol à la poubelle. Vous appuyez simplement sur un bouton pour ouvrir le bac à poussière, dont vous pouvez vider facilement et rapidement le contenu dans la poubelle. Vous n'avez pas à vous pencher ni à toucher la poussière.