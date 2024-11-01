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    FC6126/03

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    Spécificités Techniques

    • Design

      Couleur
      Blanc et orange

    • Poids et dimensions

      Dimensions de l'emballage (L x l x H)
      125 x 284 x 542  mm

    • Performances

      Type de pile/batterie
      NiMH

    • Utilisation

      Spécificités
      • Manche pliable
      • Indicateur de charge
      • Système de vidange du compartiment à poussière
      • Brossettes latérales
      • Poignée douce

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