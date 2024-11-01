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Le manche pliable garantit un nettoyage facile, même dans les zones les plus difficiles d'accès. Vous n'avez plus besoin de vous baisser pour nettoyer sous les meubles : le balai se plie à votre place !
Pour vous faciliter la tâche, une brosse électrique rotative recueille automatiquement la poussière dans le bac à poussière indépendant du balai électrique. Cette action dynamique de rotation permet de ramasser facilement poussières, miettes, cheveux, etc. Une méthode sûre et efficace sur tous les sols durs ou moquettes de la maison.
Profitez d'une grande liberté de mouvement en vous affranchissant du cordon électrique. Les puissantes batteries rechargeables NiMH (nickel-métal hydrure) permettent jusqu'à 50 minutes de nettoyage sur sol dur. Ces batteries NiMH sont des batteries écologiques. En effet, elles ne contiennent pas d'éléments hautement toxiques et respectent ainsi mieux l'environnement. De plus, elles sont plus performantes et durent plus longtemps.
Les brossettes latérales du balai garantissent un nettoyage parfait, même le long des murs. Ces dernières envoient la poussière vers l'avant du balai où elle est ensuite recueillie par la brosse rotative.
Ce système exclusif de gestion de la poussière vous permet de faire passer celle-ci directement du sol à la poubelle. Vous appuyez simplement sur un bouton pour ouvrir le bac à poussière, dont vous pouvez vider facilement et rapidement le contenu dans la poubelle. Vous n'avez pas à vous pencher ni à toucher la poussière.
La poignée lisse garantit un confort optimal. Son revêtement en caoutchouc est doux au toucher et permet une bonne prise en main.
Design
Poids et dimensions
Performances
Utilisation
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