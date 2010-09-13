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Arrêté

FidelioStation d'accueil

DS8550/10

Le son adapté à votre environnement

Profitez réellement de votre musique, de vos jeux et de vos vidéos. Reliée à votre iPod, iPhone ou iPad, cette station d'accueil chic et élégante produit un son époustouflant. Pratique, elle est dotée d'une batterie intégrée et permet un streaming via Bluetooth®.

Voir tous les avantages

L'obsession du son

Le son adapté à votre environnement

Support permettant de profiter pleinement des vidéos iPad en gardant les mains libres

Un look superbe avec ou sans iPod/iPhone

Cette station d'accueil avec haut-parleur Fidelio a vraiment fière allure lorsque vous y faites trôner votre iPod ou votre iPhone... mais elle est également très belle sans appareil. Contrairement aux autres, elle a en effet été conçue pour être aussi esthétique avec que sans appareil et apportera une touche d'élégance sur l'étagère ou le bureau où vous l'installerez.

Encastrez votre iPod/iPhone dans la station sans le sortir de son étui

Encastrez votre iPod/iPhone dans la station sans le sortir de son étui

Le port à ressort de la station d'accueil permet d'insérer facilement tout modèle d'iPod ou d'iPhone, sans nécessiter un adaptateur particulier. De plus, il fonctionne même avec la plupart des étuis protecteurs – il suffit d'insérer votre appareil tel quel. Vous pouvez désormais profiter sans souci de votre musique.

Spécificités Techniques

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