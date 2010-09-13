Un look superbe avec ou sans iPod/iPhone

Cette station d'accueil avec haut-parleur Fidelio a vraiment fière allure lorsque vous y faites trôner votre iPod ou votre iPhone... mais elle est également très belle sans appareil. Contrairement aux autres, elle a en effet été conçue pour être aussi esthétique avec que sans appareil et apportera une touche d'élégance sur l'étagère ou le bureau où vous l'installerez.