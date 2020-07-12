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Arrêté
DLC5204L/00
Câble USB-C à Lightning tressé de qualité supérieure
Vous aurez besoin de ce câble USB-C à Lightning pour obtenir la puissance maximale du chargeur PD pour votre iPhone et iPad. Câble de qualité supérieure d’une longueur de 4 pieds pour une flexibilité accrue.
Charge et synchronisation
1,2 mètre/4 pieds
Câble noir tressé
Alimentation de périphérique
Emportez-le avec vous, gardez-le sur votre bureau, ou utilisez-le en remplacement d'un câble perdu pour connecter et charger votre appareil en cas de besoin.
Le câble de charge a fait l'objet d'un test de tension réalisé plus de 10 000 fois, pour une utilisation intensive.
Fonctionne avec toutes vos sources d'alimentation USB existantes (chargeur mural, allume-cigare ou ordinateur) pour une charge pratique dès que nécessaire.