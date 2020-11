Le plus rapide de nos épilateurs, même sur les poils fins

Le plus rapide de nos épilateurs est doté de disques uniques en céramique. Ils tournent plus rapidement que jamais, et saisissent fermement les poils fins et courts. Votre peau reste parfaitement lisse pendant plusieurs semaines, grâce à des méthodes d'épilation adaptées à chaque partie de votre corps. Voir tous les avantages