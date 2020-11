Système d'épilation breveté

Tous les épilateurs Philips sont équipés d'un système unique qui soulève et recueille les poils couchés, puis les guide jusqu'à ce qu'ils soient saisis fermement et extraits. Associé aux disques uniques en céramique arrondis, il permet d'épiler au plus près de la peau, pour des résultats optimaux, en douceur.