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Arrêté

Radio-réveil numérique

AJ1003/12

Réveillez-vous de bonne humeur

Grâce à son élégant écran-miroir et à son boîtier en aluminium, il sera votre compagnon de nuit idéal. Il est également doté d'une fonction radio FM/MW intégrée pour se réveiller en musique et d'un câble offrant un accès pratique à votre système audio portable afin de profiter d'un plaisir musical sans précédent.

Voir tous les avantages

au son de votre radio préférée

Réveillez-vous de bonne humeur

  • Afficheur finition miroir

  • Tuner numérique FM

  • Double alarme

  • Sauvegarde de l'heure et de l'alarme

Mise en veille programmable pour vous endormir avec votre musique préférée

Mise en veille programmable pour vous endormir avec votre musique préférée

Avec la mise en veille programmable, choisissez combien de temps vous souhaitez écouter la radio ou de la musique avant de vous endormir. Définissez une durée (jusqu'à 2 heures) et choisissez le CD ou la station de radio qui bercera votre sommeil. L'appareil fonctionne pendant la durée choisie, puis passe automatiquement en mode veille, silencieux et économique. Endormez-vous en écoutant votre CD ou votre animateur radio préféré sans vous soucier de votre consommation d'énergie.

MP3 Link pour lire la musique de votre baladeur

MP3 Link pour lire la musique de votre baladeur

L'entrée MP3 permet la lecture directe de fichiers MP3 depuis des lecteurs portatifs. En plus de vous permettre d'écouter votre musique préférée en bénéficiant de la qualité du système audio, l'entrée MP3 est également très pratique du fait que vous n'avez qu'à brancher votre lecteur MP3 portatif sur le système audio.

Luminosité de l'afficheur réglable pour plus de confort

La luminosité réglable de l'écran vous permet de l'adapter à vos besoins.

Spécificités Techniques

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