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Arrêté
AJ1003/12
Réveillez-vous de bonne humeur
Grâce à son élégant écran-miroir et à son boîtier en aluminium, il sera votre compagnon de nuit idéal. Il est également doté d'une fonction radio FM/MW intégrée pour se réveiller en musique et d'un câble offrant un accès pratique à votre système audio portable afin de profiter d'un plaisir musical sans précédent.
Afficheur finition miroir
Tuner numérique FM
Double alarme
Sauvegarde de l'heure et de l'alarme
Avec la mise en veille programmable, choisissez combien de temps vous souhaitez écouter la radio ou de la musique avant de vous endormir. Définissez une durée (jusqu'à 2 heures) et choisissez le CD ou la station de radio qui bercera votre sommeil. L'appareil fonctionne pendant la durée choisie, puis passe automatiquement en mode veille, silencieux et économique. Endormez-vous en écoutant votre CD ou votre animateur radio préféré sans vous soucier de votre consommation d'énergie.
L'entrée MP3 permet la lecture directe de fichiers MP3 depuis des lecteurs portatifs. En plus de vous permettre d'écouter votre musique préférée en bénéficiant de la qualité du système audio, l'entrée MP3 est également très pratique du fait que vous n'avez qu'à brancher votre lecteur MP3 portatif sur le système audio.
La luminosité réglable de l'écran vous permet de l'adapter à vos besoins.