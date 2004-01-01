Partage d’écran sans fil et collaboration avancée

Affichez quatre signaux sur un seul écran. Le partage d’écran sans fil vous permet de connecter plusieurs appareils en même temps pour passer rapidement d’un contenu à l’autre lorsque vous en avez besoin. Utilisez votre réseau Wi-Fi existant pour connecter instantanément et en toute sécurité vos appareils, ou utilisez nos clés HDMI interactives facultatives pour diffuser directement sur l’écran sans avoir à vous connecter à votre réseau sécurisé/protégé.