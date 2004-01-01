Stimulez la participation et la collaboration grâce à un écran interactif Philips C-Line. Ces écrans fonctionnant sous Android sont conçus pour résister à un usage quotidien intensif et comportent jusqu’à 10 points tactiles, un vitrage intégral et un design encastré.
Malheureusement, ce produit n'est plus disponible
Ce produit est admissible à un apaisement de la TVA
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Faire fonctionner, surveiller et maintenir avec CMND & Control
Faites fonctionner votre réseau d’écrans au moyen d’une connexion locale (LAN). CMND & Control vous permet d’exécuter des fonctions importantes, comme contrôler les entrées et surveiller le statut des écrans, que vous contrôliez un écran, ou 100.
La fente OPS permet l’intégration d’ordinateurs sans câblage
Intégrez la puissance d'un PC ou le module CRD50 propulsé par Android directement dans votre écran professionnel Philips. La fente OPS contient toutes les connexions nécessaires pour faire fonctionner la solution insérée, y compris l'alimentation.
Partage d’écran sans fil et collaboration avancée
Affichez quatre signaux sur un seul écran. Le partage d’écran sans fil vous permet de connecter plusieurs appareils en même temps pour passer rapidement d’un contenu à l’autre lorsque vous en avez besoin. Utilisez votre réseau Wi-Fi existant pour connecter instantanément et en toute sécurité vos appareils, ou utilisez nos clés HDMI interactives facultatives pour diffuser directement sur l’écran sans avoir à vous connecter à votre réseau sécurisé/protégé.
Écran tactile capacitif HID avec port USB prêt à l’emploi
L’écran tactile capacitif a une allure sophistiquée avec son vitrage intégral et son cadre d’une largeur de 1,5 mm seulement! Créez une expérience interactive mémorable grâce à ses 10 points tactiles. Idéal pour les applications collaboratives et concurrentielles, cet écran connecte votre public à tout type de contenu, ce qui le rend parfait pour l’éducation, les lieux publics, les entreprises, l’hôtellerie et les commerces de détail.
Mode Tableau blanc intégré
Favorisez une collaboration agile grâce au mode Tableau blanc. Il suffit d’activer cette fonction pour transformer votre écran en toile vierge sur laquelle plusieurs utilisateurs peuvent dessiner à la main ou avec des marqueurs d’affichage dédiés. Tout ce qui se trouve à l’écran peut ensuite être saisi pour faciliter l’impression ou le partage de fichiers.
Vidéoconférences simples et rapides
Simplifiez vos appels vidéo individuels ou de groupe grâce au logiciel de vidéoconférence prêt à l’emploi. Utilisez tout simplement votre propre caméra ou procurez-vous l’ensemble Logitech Meetup offert en option pour un système de vidéoconférence tout-en-un.
Certification Crestron Connected
Intégrez votre écran professionnel Philips à votre réseau Crestron pour profiter d’une télécommande complète à partir de votre portable, votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile. Allumez et éteignez l’écran, planifiez la lecture de contenu, effectuez des réglages et connectez aisément des périphériques externes. Crestron Connected® constitue une solution rapide, fiable et sécurisée de gestion de systèmes pour les entreprises.
Processeur Android sur puce. Applications natives et Web
Contrôle de votre écran via une connexion Internet. Les écrans professionnels Philips propulsés par Android sont optimisés pour les applications Android natives. Vous pouvez aussi installer des applications Web directement à l'écran. Un nouveau système d'exploitation Android assure la sécurité du logiciel et le garde à la dernière configuration plus longtemps.