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    Signage Solutions Écran E-Line

    75BDL3052E/00

    Affichage éducatif interactif

    L’affichage tactile Philips E-Line maximise l’engagement et favorise la collaboration avec jusqu’à 20 points tactiles. Fourni par Android et offrant un verre renforcé antireflet, il est conçu pour résister à un usage quotidien intensif dans la classe.

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    Signage Solutions Écran E-Line

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    Affichage éducatif interactif

    Avec technologie tactile multipoint

    • 190 cm (75 po)
    • Propulsé par Android
    • Tactile multipoint
    La fente OPS permet l’intégration d’ordinateurs sans câblage

    La fente OPS permet l’intégration d’ordinateurs sans câblage

    Intégrez la puissance d'un PC ou le module CRD50 propulsé par Android directement dans votre écran professionnel Philips. La fente OPS contient toutes les connexions nécessaires pour faire fonctionner la solution insérée, y compris l'alimentation.

    Faire fonctionner, surveiller et maintenir avec CMND & Control

    Faire fonctionner, surveiller et maintenir avec CMND & Control

    Faites fonctionner votre réseau d’écrans au moyen d’une connexion locale (LAN). CMND & Control vous permet d’exécuter des fonctions importantes, comme contrôler les entrées et surveiller le statut des écrans, que vous contrôliez un écran, ou 100.

    Android : Utilisez votre propre application ou votre application préférée

    Avec le système d'exploitation Android OS intégré à l'écran, vous pouvez travailler avec la plupart des systèmes d'exploitation OS mis au point sur la planète et enregistrer votre propre application directement sur l'écran. Vous pouvez aussi choisir parmi la vaste bibliothèque d'applications Android et écouter du contenu depuis celle-ci. Avec le planificateur intégré, vous pouvez répartir vos applications et votre contenu en fonction de votre client et de l'heure de la journée et grâce à la fonction d'orientation automatique, le contenu peut être affiché en mode portrait ou paysage en faisant simplement tourner l'écran.

    Technologie multitouche avec 20 points tactiles

    Créez une expérience interactive mémorable avec un maximum de 20 points tactiles en même temps. Idéal pour les applications collaboratives et concurrentielles, cet écran connecte votre public à tout contenu, ce qui le rend parfait pour l’éducation, les lieux publics, les entreprises, l’hôtellerie et les commerces de détail. Le panneau tactile est conforme aux normes HID, offrant un fonctionnement véritablement prêt à l’emploi.

    Mode Tableau blanc intégré

    Favorisez une collaboration agile grâce au mode Tableau blanc. Il suffit d’activer cette fonction pour transformer votre écran en toile vierge sur laquelle plusieurs utilisateurs peuvent dessiner à la main ou avec des marqueurs d’affichage dédiés. Tout ce qui se trouve à l’écran peut ensuite être saisi pour faciliter l’impression ou le partage de fichiers.

    Surface d'affichage

    Anti-éblouissement, anti-reflet, anti-traces de doigt, résistance 7 MOH.

    Spécificités Techniques

    • Image/affichage

      Diagonale de l'écran (cm)
      189.3  cm
      Diagonale de l'écran (pouces)
      74.5  pouces
      Format d'image
      16:9
      Résolution d'écran
      3840 x 2160
      Pas de masque
      0,4296 (H) x 0,4296 (V) [mm]
      Résolution optimale
      3 840 x 2 160 à 60 Hz
      Couleurs d'affichage
      1,07 G
      Luminosité (après la vitre)
      380  cd/m²
      Luminosité (avant la vitre)
      410  cd/m²
      Niveau de contraste (standard)
      1 200:1
      Temps de réponse (standard)
      8  ms
      Angle de visualisation (horizontal)
      178  degrés
      Angle de visualisation (vertical)
      178  degrés
      Amélioration de l'image
      • Compensation de mouvement 3/2 - 2/2
      • Filtre en peigne 3D
      • Désentrelac. avec compens. de mouvement
      • Balayage progressif
      • Désentrelacement avec analyse du mouvement 3D
      • Contraste dynamique amélioré
      Technologie de la dalle
      ADS
      Système d'exploitation
      Android 8,0
      Résolution de l'interface utilisateur OS
      1 920 x 1 080 @ 60 Hz

    • Connectivité

      Sortie audio
      Prise mini-jack 3,5 mm (x 1)
      Entrée vidéo
      • DVI-D (x 1)
      • HDMI 2.0 (x 3)
      • VGA (D-Sub analogique) (x 1)
      • USB 2.0 (x 4)
      • USB-C (jusqu'à 65 W)
      Entrée audio
      Prise mini-jack 3,5 mm (x 1)
      Autres connexions
      • OPS
      • Micro SD
      • USB-B (x 3)
      Commande externe
      • Infrarouge (entrée/sortie) jack 3,5 mm
      • RJ45
      • RS232C (entrée/sortie) jack 2,5 mm

    • Pratique

      Positionnement
      Paysage (18/7)
      Fonctions d'économie d'écran
      Décalage de pixels, moins lumineux
      Contrôle du clavier
      Verrouillable
      Signal de la télécommande
      Verrouillable
      Boucle de signal
      • RS-232
      • Boucle IR (loopthrough)
      Installation aisée
      • Sortie CA
      • Smart insert
      Autres fonctionnalités
      Poignées de transport
      Contrôlable via le réseau
      • RS-232
      • RJ45

    • Niveau sonore

      Haut-parleurs intégrés
      2 x15 W

    • Alimentation

      Puissance électrique
      100 - 240 V c.a., 50/60Hz
      Consommation (type)
      155  W
      Consommation (max.)
      400 W
      Consommation en veille
      < 0,5 W
      Fonctions d'économie d'énergie
      Veille avancée
      Classe énergétique
      G

    • Résolution d'affichage prise en charge

      Formats informatiques
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 832 x 624, 75 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1 600 x 900, 60 Hz
      • 1 680 x 1 050, 60 Hz
      • 1 920 x 1 080, 60 Hz
      • 1 024 x 768, 60 Hz
      • 1 152 x 870, 75 Hz
      • 1 280 x 1 024, 60 Hz
      • 1280 x 720, 60 Hz
      • 3 840 x 2 160, 30, 60 Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 75 Hz
      • 800 x 600, 60 Hz
      Formats vidéo
      • 480i, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 2160p, 30, 60 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 576p, 50 Hz

    • Dimensions

      Fixation Smart insert
      100x100mm, 6xM4L6
      Largeur de l'appareil
      1715,5  millimètre
      Hauteur de l'appareil
      1007,6  millimètre
      Poids
      55.77  kg
      Profondeur de l'appareil
      101,5mm (D_Max)/79,2mm (D_montage mural)  millimètre
      Largeur de l'appareil (pouces)
      67,54  pouces
      Hauteur de l'appareil (pouces)
      39.67  pouces
      Fixation murale
      600 x 400 mm, M8
      Profondeur de l'appareil (pouces)
      3,99 (D_Max)/3,12 (D_montage mural)  pouces
      Largeur du cadre
      17,8mm (T/R/L) x 31,7mm (B)

    • Poids

      Produit avec emballage (kg)
      67,60  kg
      Produit avec emballage (lb)
      149,03  lb
      Produit sans support (kg)
      55,77  kg
      Produit sans support (lb)
      122,95  lb

    • Conditions de fonctionnement

      Altitude
      0 ~ 3 000 m
      Température de fonctionnement
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50 000  heure(s)
      Température de stockage
      -20 ~ 60  °C
      Plage d'humidité (fonctionnement) [HR]
      20 ~ 80% (sans condensation)
      Plage d'humidité (stockage) [HR]
      5 ~ 95% (sans condensation)

    • Applications multimédias

      Lecture vidéo USB
      • H.263
      • H.264
      • H.265
      • MPEG1/2
      • MPEG-4
      • VP9
      Lecture image USB
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      Lecture audio USB
      • AAC
      • MPEG
      • HEAAC

    • Lecteur interne

      UC
      2 x A53 + 2 x A73
      Processeur graphique
      ARM Mali G51
      Mémoire
      DDR3 3 Go
      Stockage
      eMMC 16 Go

    • Accessoires

      Accessoires fournis
      • Chiffon (x 1)
      • Câble HDMI (3 m) (x 1)
      • Câble de capteur infrarouge (1,8 m) (x 1)
      • Logo Philips (x 1)
      • Guide de démarrage rapide (1)
      • Télécommande et piles AAA
      • Câble RS-232 pour cascade (x 1)
      • Stylet (x 2)
      • Câble USB-A vers B (3 m) (x 1)
      • Câble RS-232
      • Cordon d'alimentation secteur
      • Serre-câble (x 3)
      • Cache d'interrupteur secteur et vis x 1
      • Câble DVI-D
      • Cache et vis pour prise USB
      Accessoires en option
      Dongles Interact

    • Divers

      Langues d'affichage à l'écran
      • Arabe
      • Néerlandais
      • Danois
      • Anglais
      • Français
      • Finnois
      • Allemand
      • Italien
      • Japonais
      • Norvégien
      • Polonais
      • Portugais
      • Russe
      • Espagnol
      • Suédois
      • Chinois simplifié
      • Turc
      • Chinois traditionnel
      Garantie
      Garantie de 5 ans
      Approbations de conformité
      • CE
      • FCC, Classe A
      • LUSD
      • CB
      • EAC
      • EMF
      • ETL

    • Interactivité

      Technologie tactile multipoint
      Tactile infrarouge sans écart
      Points de contact
      20 points de contact simultanés
      Plug-and-play
      Compatible HID
      Verre de sécurité
      • Anti-éblouissement
      • Verre trempé de sécurité 7 sur l'échelle de Mohs

    Contenu de l'emballage

    Autres articles dans la boîte

    • Accessoires en option: Dongles Interact
    Badge-D2C

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