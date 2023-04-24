Termes recherchés

    Energy Label Europe E étiquette énergétique
    Pour plus d'informations, téléchargez le étiquette énergétique (PDF 205.0KB)

    LED Téléviseur 4K

    65PUS7008/12

    Ce téléviseur Smart TV trouvera ce que vous recherchez en un rien de temps, quels que soient vos goûts, des grands classiques aux nouveautés. Installez-vous confortablement pendant que le téléviseur explore tous les principaux services de streaming pour vous ! Vous bénéficierez d'une image saisissante et d'un son immersif.

    LED Téléviseur 4K

    Téléviseur 4K

    • Téléviseur 164 cm (65")
    • Prend en charge les formats HDR
    • Philips Smart TV
    Une image nette et éclatante.

    Quel que soit le contenu, ce téléviseur LED 4K affiche une image lumineuse et ultra-nette aux couleurs vives. Il est compatible avec les principaux formats HDR. Vous verrez donc plus de détails, même dans les zones sombres et claires, sur des contenus HDR en streaming.

    Un téléviseur exceptionnel. Une simplicité totale. Philips Smart TV.

    Trouvez rapidement ce que vous cherchez grâce à notre nouveau téléviseur Smart TV. Vous pouvez continuer à regarder votre série en cours directement depuis la page d'accueil. Si vous avez envie de nouveautés, parcourez les catégories (action ou drame, par exemple) pour consulter les suggestions des principaux services de streaming, toutes réunies au même endroit.

    Téléviseur fin. Conçu pour l'avenir.

    Vous recherchez un téléviseur adapté à votre pièce ? L'écran pratiquement sans cadre de ce téléviseur 4K Smart TV convient à n'importe quel intérieur ou presque. Les pieds fins d'un noir mat donnent l'impression que l'écran flotte dans les airs. L'emballage et les inserts sont fabriqués avec du papier et du carton recyclés.

    Idéal pour le gaming. VRR et faible latence sur n'importe quelle console.

    Profitez pleinement de votre console avec la technologie HDMI 2.1, pour un gameplay rapide et des graphismes fluides. La technologie VRR est prise en charge, et le paramètre de faible latence s'active automatiquement lorsque vous allumez votre console.

    Spécificités Techniques

    • Image/affichage

      Diagonale de l'écran (pouces)
      65  pouces
      Diagonale de l'écran (cm)
      164  cm
      Écran
      LED 4K Ultra HD
      Résolution d'écran
      3840 x 2160
      Fréquence de rafraîchissement natif
      60  Hz
      Processeur d'images
      Pixel Precise Ultra HD
      Amélioration de l'image
      • HDR10
      • HLG (Hybrid Log Gamma)
      • Compatible HDR10+

    • Résolution d'entrée de l'écran

      Résolution - fréquence de rafraîchissement
      • 576p-50 Hz
      • 640 x 480 - 60 Hz
      • 720p - 50 Hz, 60 Hz
      • 1920 x 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
      • , 50 Hz, 60 Hz
      • 2560 x 1440 - 60 Hz
      • 3840 x 2160p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
      • , 50 Hz, 60 Hz

    • Tuner/réception/transmission

      TV numérique
      DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
      Lecture vidéo
      • PAL
      • SECAM
      Guide des programmes de télévision*
      Guide électronique de programmes 8 j.
      Indication de l'intensité du signal
      Oui
      Télétexte
      Hypertexte 1 000 pages
      Compatible HEVC
      Oui

    • Smart TV

      Système d'exploitation
      Téléviseur Smart TV avec système d’exploitation amélioré

    • Fonctions de Smart TV

      Interaction utilisateur
      • SimplyShare
      • Mode miroir
      Télévision interactive
      HbbTV
      Applications Smart TV*
      • YouTube
      • Boutique Philips
      • Amazon Prime Video
      • Netflix
      Assistant vocal*
      • Fonctionne avec Alexa
      • Fonctionne avec Google Home

    • Applications multimédias

      Formats de lecture de vidéos
      • Conteneurs : AVI, MKV
      • H.264/MPEG-4 AVC
      • MPEG-1
      • MPEG-2
      • MPEG-4
      • VP9
      • HEVC (H.265)
      • AV1
      Formats de lecture de musique
      • AAC
      • MP3
      • WAV
      • WMA (v2 à v9.2)
      • WMA-PRO (v9 et v10)
      • FLAC
      Prise en charge des formats de sous-titres
      • .SMI
      • .SRT
      • .SSA
      • .SUB
      • .TXT
      • .ASS
      Formats de lecture de photos
      • JPEG
      • BMP
      • GIF
      • PNG
      • HEIF

    • Traitement en cours

      Puissance processeur
      Dual Core

    • Niveau sonore

      Puissance de sortie (RMS)
      16 W
      Configuration des haut-parleurs
      2 haut-parleurs à gamme étendue 8 W
      Codec
      Dolby Digital MS12 V2.5
      Amélioration du son
      • Son I. A.
      • Dialogues clairs
      • Amélioration des basses Dolby
      • Ajusteur de volume Dolby
      • Mode nuit
      • EQ IA

    • Connectivité

      Nombre de connexions HDMI
      3
      Fonctionnalités HDMI
      • 4K
      • Audio Return Channel (ARC)
      EasyLink (HDMI-CEC)
      • Intercommunication de la télécommande
      • Contrôle audio du système
      • Mise en veille du système
      • Lecture 1 pression
      Nombre de ports USB
      2
      Connexion sans fil
      Wi-Fi 802.11 n, 2 x 2, bande simple
      Autres connexions
      • CI+ (Common Interface Plus)
      • Connecteur de service
      • Connecteur satellite
      HDCP 2.3
      Oui sur tous les connecteurs HDMI
      HDMI ARC
      Oui, sur HDMI1
      Fonctionnalités HDMI 2.1
      • eARC sur HDMI 1
      • eARC/VRR/ALLM pris en charge
      EasyLink 2.0
      • HDMI-CEC pour téléviseur/BS Philips
      • Réglage externe via l'interface utilisateur du téléviseur

    • Fonctionnalités vidéo HDMI prises en charge

      HDR
      • HDR10
      • HLG

    • Carte énergie UE

      Numéros d'enregistrement EPREL
      1437548
      Classe énergétique pour SDR
      E
      Puissance nécessaire en fonctionnement pour SDR
      85  kWh/1 000 h
      Classe énergétique pour HDR
      G
      Puissance nécessaire en fonctionnement pour HDR
      135  kWh/1 000 h
      Consommation du téléviseur éteint
      S.O.
      Mode veille en réseau
      2,0  W
      Technologie de dalle utilisée
      LED LCD

    • Alimentation

      Puissance électrique
      220-240 V CA, 50/60 Hz
      Consommation en veille
      <0,3 W
      Fonctions d'économie d'énergie
      • Minuterie de mise hors tension automatique
      • Image Muet (pour la radio)
      • Mode Eco
      • Capteur de luminosité
      Consommation du téléviseur éteint
      N/A

    • Accessoires

      Accessoires fournis
      • Télécommande
      • 2 piles AAA
      • Support de table
      • Cordon d'alimentation
      • Guide de démarrage rapide
      • Brochure légale et de sécurité

    • Design

      Couleurs du téléviseur
      Cadre noir mat
      Design du pied
      Pieds noir mat

    • Dimensions

      Largeur de l'appareil
      1 447,0  millimètre
      Hauteur de l'appareil
      843,0  millimètre
      Profondeur de l'appareil
      92,0  millimètre
      Poids du produit
      17,8  kg
      Largeur appareil (support inclus)
      1447.0  millimètre
      Hauteur appareil (support inclus)
      864.0  millimètre
      Profondeur appareil (support inclus)
      290.0  millimètre
      Poids du produit (support compris)
      18.0  kg
      Largeur de la boîte
      1600.0  millimètre
      Hauteur de la boîte
      995.0  millimètre
      Profondeur de la boîte
      170.0  millimètre
      Poids (emballage compris)
      22,6  kg
      Largeur du pied
      760.0  millimètre
      Hauteur du pied
      21.0  millimètre
      Longueur du pied
      290.0  millimètre
      Distance entre 2 pieds
      760.0  millimètre
      Hauteur du meuble jusqu'au bord inférieur du téléviseur
      21.0  millimètre
      Compatible avec un montage mural
      400 x 300 mm

    • Google Assistant is available in selected languages and countries. The list of supported countries and languages will be expanded over time. For the latest information, please contact our customer care.
    • Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
    • Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
    • L'application Philips TV Remote et les fonctionnalités varient selon le modèle de téléviseur, l'opérateur, le pays, le modèle de smartphone et son système d'exploitation. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/TVRemoteapp.
    • Les applications Smart TV proposées varient selon le modèle de téléviseur et le pays. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/smarttv.
    • Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHs.
    • Amazon Premium est disponible dans certaines langues et certains pays.
    • Abonnement Netflix requis. Sous réserve des conditions sur https://www.netflix.com
    • Rakuten TV est disponible dans certaines langues et certains pays.
    • La mention « Fonctionne avec l'Assistant Google » est valable dans les pays où Google a introduit cette fonction.
    • Télécommande sans micro, Assistant Google disponible via l'application Google Home ou une enceinte Google Home.
