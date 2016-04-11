La résolution 4K Ultra HD est inégalée

Un téléviseur Ultra HD affiche une résolution quatre fois supérieure à celle d'un téléviseur Full HD classique. Grâce à plus de 8 millions de pixels et à notre technologie exclusive d'upscaling Ultra Résolution, l'image est d'une qualité optimale. Plus le contenu d'origine est de haute qualité, meilleures sont les images et la résolution obtenues. Profitez d'une meilleure netteté, d'une perception accrue de la profondeur, d'un contraste supérieur, de mouvements fluides et naturels, ainsi que de détails impeccables.