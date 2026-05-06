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  • Innovant. Immersif. Incroyable. Innovant. Immersif. Incroyable. Innovant. Immersif. Incroyable.

    QLED Téléviseur 4K Ambilight

    65PQS8501/12

    Innovant. Immersif. Incroyable.

    Découvrez les couleurs éclatantes de l'écran 4K QLED, la technologie Ambilight immersive et le Dolby Atmos avec son 3D digne d'une salle de cinéma. Grâce à Titan OS, vous pouvez regarder tout ce que vous aimez en toute simplicité. Ce téléviseur ne se contente pas de sublimer l'instant, il transforme littéralement votre expérience visuelle.

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    QLED Téléviseur 4K Ambilight

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    Innovant. Immersif. Incroyable.

    • Téléviseur AMBILIGHT 164 cm (65")
    • 4K QLED
    • Pixel Precise Ultra HD
    • Dolby Atmos
    Il y a le téléviseur Ambilight, puis il y a les autres

    Il y a le téléviseur Ambilight, puis il y a les autres

    Grâce aux lumières LED intégrées qui évoluent en fonction de la scène, la technologie Ambilight vous immerge dans un halo de lumière colorée. Les films, les événements sportifs, les clips musicaux et les jeux dépassent les limites de l'écran pour vous plonger au cœur de l'action. Vous ne pourrez plus vous en passer.

    AmbiScape : synchronisez vos ampoules connectées à l'action

    AmbiScape : synchronisez vos ampoules connectées à l'action

    Le divertissement prend une nouvelle dimension. AmbiScape étend Ambilight au-delà du téléviseur, en se synchronisant à vos ampoules connectées pour transformer votre pièce en fresque vivante. Vivez chaque scène, chaque battement et chaque instant, tandis que votre environnement réagit en temps réel, pour vous plonger au cœur de l'expérience.

    4K QLED pour des images éclatantes et couleurs Quantum Dot

    4K QLED pour des images éclatantes et couleurs Quantum Dot

    Des couleurs vives, des scènes ultra-nettes : images éclatantes et couleurs Quantum Dot. Avec la 4K (UHD), le téléviseur s'adapte à tous vos formats HDR. Savourez chaque détail à chaque instant, dans l'obscurité ou la lumière, en lecture ou en streaming.

    Dans les moindres détails avec la technologie Pixel Precise Ultra HD

    Dans les moindres détails avec la technologie Pixel Precise Ultra HD

    Zoomez. Laissez-vous surprendre par les détails. Une précision qui défie l'imagination. Avec un écran Pixel Precise Ultra HD pour une netteté et des détails réalistes, profitez d'une expérience à couper le souffle à chaque instant.

    Couleurs et contrastes exceptionnels avec HDR10+

    Couleurs et contrastes exceptionnels avec HDR10+

    Plus de détails. Une qualité d'image optimisée, image par image. En mettant davantage l'accent sur les couleurs et le contraste, les séquences les plus sombres et les scènes les plus lumineuses gagnent en clarté.

    Un son parfait pour tous vos contenus. Moteur IntelliSound

    Un son parfait pour tous vos contenus. Moteur IntelliSound

    Grâce à notre moteur IntelliSound intégré, votre téléviseur QLED peut utiliser l'IA pour vous offrir le meilleur son qui soit ! Séries, films, musique, contenus riches en dialogues (actualités)… Le téléviseur optimise automatiquement les réglages. Si l'IA ne vous intéresse pas, sélectionnez manuellement les styles sonores prédéfinis ou personnalisez vous-même les réglages.

    Laissez-vous envelopper par les technologies Dolby Atmos et DTS:X

    Laissez-vous envelopper par les technologies Dolby Atmos et DTS:X

    Avec Dolby Atmos, le son reste fidèle à la vision du réalisateur. La technologie DTS:X permet de créer des expériences sonores en 3D. C'est comme si vous y étiez ! L'ajout de cette dimension sonore assure une expérience encore plus immersive, à domicile.

    Connexion en toute simplicité aux réseaux domotiques

    Connexion en toute simplicité aux réseaux domotiques

    La compatibilité avec Matter Smart Home vous permet de contrôler votre téléviseur via l'application Matter Smart Home, par commande vocale via des appareils compatibles Alexa ou via vos enceintes connectées Google. Recherchez des films et séries à l'aide de votre voix, recevez des recommandations et bien plus encore.

    EasyLink+. Contrôle fluide et facile

    EasyLink+. Contrôle fluide et facile

    EasyLink+ vous permet de contrôler entièrement votre téléviseur, votre barre de son et votre casque Philips à l'aide d'une seule et même télécommande. Contrôlez vos appareils avec fluidité et unité. Vous n'aurez plus besoin d'avoir plusieurs télécommandes. Un processus connecté facile et pratique à chaque utilisation.

    Éco-conception européenne

    Éco-conception européenne

    Quand le développement durable s'allie au style. Ce téléviseur au design soigné a été conçu dans le respect de la planète : la télécommande est en plastique recyclé, l'emballage est certifié FSC et les notices sont imprimées sur du papier recyclé. Le mode Éco permet de réduire la consommation d'énergie pour tous les contenus et réglages en un seul geste.

    Spécificités Techniques

    • Ambilight

      Fonctions Ambilight
      • S'adapte à la couleur du mur
      • Mode de jeu
      • Musique Ambilight
      • Suite Ambilight
      • Animation FTI Ambilight
      • Auto Ambilight
      • Éclairage tamisé
      Version Ambilight
      3 côtés

    • Image/affichage

      Diagonale de l'écran (pouces)
      65  pouces
      Diagonale de l'écran (cm)
      164  cm
      Afficheur
      4K Ultra HD QLED
      Résolution d'écran
      3840 x 2160p
      Fréquence de rafraîchissement natif
      60  Hz
      Processeur d'images
      Pixel Precise Ultra HD
      Amélioration de l'image
      • Crystal Clear
      • ÉCO
      • Jeu
      • Compatible HDR 10+
      • Home Cinéma
      • Moniteur
      • Film
      • Ultra Résolution
      • Micro Dimming
      • Personnel

    • Résolution d'entrée de l'écran

      Résolution - fréquence de rafraîchissement
      • 576p-50 Hz
      • 720p - 50 Hz, 60 Hz
      • 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60 Hz
      • 2560 x 1440 - 60 Hz
      • 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60 Hz

    • Tuner/réception/transmission

      TV numérique
      DVB-T/T2/C/S/S2
      Indication de l'intensité du signal
      Oui
      Télétexte
      Hypertexte 1 000 pages
      Compatible HEVC
      Oui

    • Smart TV

      Applications Smart TV*
      • Amazon Prime Video
      • BBC iPlayer
      • Disney+
      • Appli NFT*
      • Netflix*
      • YouTube
      • HBO
      Système d'exploitation
      Système d’exploitation TITAN
      Taille de la mémoire (flash)*
      8 Go

    • Fonctions de Smart TV

      Télévision interactive
      HbbTV
      Assistant vocal*
      • Fonctionne avec Google Home
      • Télécommande avec micro
      Expérience Smart Home
      • IMPORTANT
      • Control4
      • Compatible avec Amazon Alexa
      • Fonctionne avec Google Home
      • Compatible avec Apple Home
      Barre de gaming
      Barre de jeu 2.0
      Compatible TTS
      Oui

    • Applications multimédias

      Formats de lecture de vidéos
      AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
      Formats de lecture de musique
      MP3, WAV, AAC, FLAC
      Prise en charge des formats de sous-titres
      SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
      Formats de lecture de photos
      JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF

    • Niveau sonore

      Audio
      2.0 canaux
      Codec
      • DTS:X
      • Dolby Atmos
      • Dolby Digital
      Amélioration du son
      • Mode AVL
      • Renforcement des basses
      • Dolby Media Intelligence
      • Divertissement
      • Égaliseur
      • Profil auditif
      • Amélioration vocale
      • Personnel
      • Mode nuit
      Fonctionnalités du casque/des écouteurs
      Dolby Atmos pour casques et écouteurs
      Processeur audio
      IntelliSound
      Enceinte principale
      Bass Reflex à gamme étendue (FR01A)

    • Connectivité

      Nombre de connexions HDMI
      3
      Fonctionnalités HDMI
      • 4K
      • Audio Return Channel (ARC)
      EasyLink (HDMI-CEC)
      • Lecture 1 pression
      • Intercommunication de la télécommande
      • Contrôle audio du système
      • Mise en veille du système
      Nombre de ports USB
      2
      Connexion sans fil
      • Wi-Fi 802.11 ac, 2 x 2, double bande
      • Bluetooth® 5.2
      HDCP 2.3
      Oui sur tous les connecteurs HDMI
      HDMI ARC
      Oui, sur HDMI1
      Fonctionnalités HDMI 2.1
      • eARC sur HDMI 1
      • eARC/VRR/ALLM pris en charge
      EasyLink 2.0
      • Réglage externe via l'interface utilisateur du téléviseur
      • HDMI-CEC pour téléviseur/BS Philips

    • Fonctionnalités vidéo HDMI prises en charge

      Jeux
      • ALLM
      • HDMI VRR
      HDR
      • Compatible HDR10+
      • HDR10
      • HLG

    • Carte énergie UE

      Classe énergétique pour SDR
      FR
      Classe énergétique pour HDR
      G

    • Alimentation

      Fonctions d'économie d'énergie
      • Minuterie de mise hors tension automatique
      • Mode Eco
      • Capteur de luminosité
      • Image Muet (pour la radio)

    • Accessoires

      Accessoires fournis
      • 2 piles AAA
      • Support de table
      • Brochure légale et de sécurité
      • Guide de démarrage rapide
      • Cordon d'alimentation
      • Télécommande

    • Design

      Couleurs du téléviseur
      Cadre noir mat
      Design du pied
      Pied avec arche noir en métal

    • Dimensions

      Distance entre 2 pieds
      1252  millimètre
      Compatible avec un montage mural
      400 x 300 mm

    Badge-D2C

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    • Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHS.
    • Le téléviseur prend en charge la réception TNT pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs TNT peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
    • La disponibilité des applications Smart TV proposées varie selon le modèle de téléviseur et le pays. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/smarttv
    • L'application Philips TV Remote et les fonctionnalités varient selon le modèle de téléviseur, l'opérateur, le pays, le modèle de smartphone et son système d'exploitation. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/TVRemoteapp
    • Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
    • Abonnement Netflix requis. Sous réserve des conditions sur https://www.netflix.com
    • Amazon Premium est disponible dans certaines langues et certains pays.
    • La touche des nombreux services multimédias de la télécommande varie selon les pays. Veuillez vous reporter au produit contenu dans la boîte.
    • L'Assistant Google est disponible avec différentes langues et dans différents pays, selon le type de produits.
    • Les différents services de commande vocale accessibles par le biais du téléviseur varient selon le pays et la langue. Contactez notre service clientèle pour les dernières informations disponibles.
    • *Apple, AirPlay et Apple Home sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays et régions.
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