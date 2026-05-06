Découvrez les couleurs éclatantes de l'écran 4K QLED, la technologie Ambilight immersive et le Dolby Atmos avec son 3D digne d'une salle de cinéma. Grâce à Titan OS, vous pouvez regarder tout ce que vous aimez en toute simplicité. Ce téléviseur ne se contente pas de sublimer l'instant, il transforme littéralement votre expérience visuelle.
Ce produit est admissible à un apaisement de la TVA
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Il y a le téléviseur Ambilight, puis il y a les autres
Grâce aux lumières LED intégrées qui évoluent en fonction de la scène, la technologie Ambilight vous immerge dans un halo de lumière colorée. Les films, les événements sportifs, les clips musicaux et les jeux dépassent les limites de l'écran pour vous plonger au cœur de l'action. Vous ne pourrez plus vous en passer.
AmbiScape : synchronisez vos ampoules connectées à l'action
Le divertissement prend une nouvelle dimension. AmbiScape étend Ambilight au-delà du téléviseur, en se synchronisant à vos ampoules connectées pour transformer votre pièce en fresque vivante. Vivez chaque scène, chaque battement et chaque instant, tandis que votre environnement réagit en temps réel, pour vous plonger au cœur de l'expérience.
4K QLED pour des images éclatantes et couleurs Quantum Dot
Des couleurs vives, des scènes ultra-nettes : images éclatantes et couleurs Quantum Dot. Avec la 4K (UHD), le téléviseur s'adapte à tous vos formats HDR. Savourez chaque détail à chaque instant, dans l'obscurité ou la lumière, en lecture ou en streaming.
Dans les moindres détails avec la technologie Pixel Precise Ultra HD
Zoomez. Laissez-vous surprendre par les détails. Une précision qui défie l'imagination. Avec un écran Pixel Precise Ultra HD pour une netteté et des détails réalistes, profitez d'une expérience à couper le souffle à chaque instant.
Couleurs et contrastes exceptionnels avec HDR10+
Plus de détails. Une qualité d'image optimisée, image par image. En mettant davantage l'accent sur les couleurs et le contraste, les séquences les plus sombres et les scènes les plus lumineuses gagnent en clarté.
Un son parfait pour tous vos contenus. Moteur IntelliSound
Grâce à notre moteur IntelliSound intégré, votre téléviseur QLED peut utiliser l'IA pour vous offrir le meilleur son qui soit ! Séries, films, musique, contenus riches en dialogues (actualités)… Le téléviseur optimise automatiquement les réglages. Si l'IA ne vous intéresse pas, sélectionnez manuellement les styles sonores prédéfinis ou personnalisez vous-même les réglages.
Laissez-vous envelopper par les technologies Dolby Atmos et DTS:X
Avec Dolby Atmos, le son reste fidèle à la vision du réalisateur. La technologie DTS:X permet de créer des expériences sonores en 3D. C'est comme si vous y étiez ! L'ajout de cette dimension sonore assure une expérience encore plus immersive, à domicile.
Connexion en toute simplicité aux réseaux domotiques
La compatibilité avec Matter Smart Home vous permet de contrôler votre téléviseur via l'application Matter Smart Home, par commande vocale via des appareils compatibles Alexa ou via vos enceintes connectées Google. Recherchez des films et séries à l'aide de votre voix, recevez des recommandations et bien plus encore.
EasyLink+. Contrôle fluide et facile
EasyLink+ vous permet de contrôler entièrement votre téléviseur, votre barre de son et votre casque Philips à l'aide d'une seule et même télécommande. Contrôlez vos appareils avec fluidité et unité. Vous n'aurez plus besoin d'avoir plusieurs télécommandes. Un processus connecté facile et pratique à chaque utilisation.
Éco-conception européenne
Quand le développement durable s'allie au style. Ce téléviseur au design soigné a été conçu dans le respect de la planète : la télécommande est en plastique recyclé, l'emballage est certifié FSC et les notices sont imprimées sur du papier recyclé. Le mode Éco permet de réduire la consommation d'énergie pour tous les contenus et réglages en un seul geste.
Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHS.
Le téléviseur prend en charge la réception TNT pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs TNT peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
La disponibilité des applications Smart TV proposées varie selon le modèle de téléviseur et le pays. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/smarttv
L'application Philips TV Remote et les fonctionnalités varient selon le modèle de téléviseur, l'opérateur, le pays, le modèle de smartphone et son système d'exploitation. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/TVRemoteapp
Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
Abonnement Netflix requis. Sous réserve des conditions sur https://www.netflix.com
Amazon Premium est disponible dans certaines langues et certains pays.
La touche des nombreux services multimédias de la télécommande varie selon les pays. Veuillez vous reporter au produit contenu dans la boîte.
L'Assistant Google est disponible avec différentes langues et dans différents pays, selon le type de produits.
Les différents services de commande vocale accessibles par le biais du téléviseur varient selon le pays et la langue. Contactez notre service clientèle pour les dernières informations disponibles.
*Apple, AirPlay et Apple Home sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays et régions.