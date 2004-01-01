Termes recherchés

    Signage Solutions Écran C-line

    65BDL6051C/00

    Maximisez l'intérêt et encouragez la collaboration avec l'écran interactif Philips C-line. Présentant jusqu'à 10 points de contact, un vitrage intégral et un design parfaitement plan, ces écrans Android sont conçus pour résister à un usage quotidien intensif.

    Malheureusement, ce produit n'est plus disponible

    Technologie multipoint capacitive haut de gamme

    • 65"
    • Avec Android
    • 350 cd/m²
    Faire fonctionner, surveiller et maintenir avec CMND & Control

    Faire fonctionner, surveiller et maintenir avec CMND & Control

    Faites fonctionner votre réseau d’écrans au moyen d’une connexion locale (LAN). CMND & Control vous permet d’exécuter des fonctions importantes, comme contrôler les entrées et surveiller le statut des écrans, que vous contrôliez un écran, ou 100.

    La fente OPS permet l’intégration d’ordinateurs sans câblage

    La fente OPS permet l’intégration d’ordinateurs sans câblage

    Intégrez la puissance d'un PC ou le module CRD50 propulsé par Android directement dans votre écran professionnel Philips. La fente OPS contient toutes les connexions nécessaires pour faire fonctionner la solution insérée, y compris l'alimentation.

    Partage d’écran sans fil et collaboration avancée

    Affichez quatre signaux sur un seul écran. Le partage d’écran sans fil vous permet de connecter plusieurs  appareils en même temps pour passer rapidement d’un contenu à l’autre lorsque vous en avez besoin. Utilisez votre réseau Wi-Fi existant pour connecter instantanément et en toute sécurité vos appareils, ou utilisez nos clés HDMI interactives facultatives pour diffuser directement sur l’écran sans avoir à vous connecter à votre réseau sécurisé/protégé.

    Écran tactile capacitif HID avec port USB prêt à l’emploi

    L’écran tactile capacitif a une allure sophistiquée avec son vitrage intégral et son cadre d’une largeur de 1,5 mm seulement! Créez une expérience interactive mémorable grâce à ses 10 points tactiles. Idéal pour les applications collaboratives et concurrentielles, cet écran connecte votre public à tout type de contenu, ce qui le rend parfait pour l’éducation, les lieux publics, les entreprises, l’hôtellerie et les commerces de détail.

    Mode Tableau blanc intégré

    Favorisez une collaboration agile grâce au mode Tableau blanc. Il suffit d’activer cette fonction pour transformer votre écran en toile vierge sur laquelle plusieurs utilisateurs peuvent dessiner à la main ou avec des marqueurs d’affichage dédiés. Tout ce qui se trouve à l’écran peut ensuite être saisi pour faciliter l’impression ou le partage de fichiers.

    Vidéoconférences simples et rapides

    Simplifiez vos appels vidéo individuels ou de groupe grâce au logiciel de vidéoconférence prêt à l’emploi. Utilisez tout simplement votre propre caméra ou procurez-vous l’ensemble Logitech Meetup offert en option pour un système de vidéoconférence tout-en-un.

    Certification Crestron Connected

    Intégrez votre écran professionnel Philips à votre réseau Crestron pour profiter d’une télécommande complète à partir de votre portable, votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile. Allumez et éteignez l’écran, planifiez la lecture de contenu, effectuez des réglages et connectez aisément des périphériques externes. Crestron Connected® constitue une solution rapide, fiable et sécurisée de gestion de systèmes pour les entreprises.

    Processeur Android sur puce. Applications natives et Web

    Contrôle de votre écran via une connexion Internet. Les écrans professionnels Philips propulsés par Android sont optimisés pour les applications Android natives. Vous pouvez aussi installer des applications Web directement à l'écran. Un nouveau système d'exploitation Android assure la sécurité du logiciel et le garde à la dernière configuration plus longtemps.

    Spécificités Techniques

    • Image/affichage

      Diagonale de l'écran (cm)
      163.83  cm
      Diagonale de l'écran (pouces)
      64.5  pouces
      Format d'image
      16/9
      Résolution d'écran
      3840 x 2160
      Pas de masque
      0,372 (H) x 0,372 (V) mm
      Résolution optimale
      3 840 x 2 160 à 60 Hz
      Luminosité
      350  cd/m²
      Couleurs d'affichage
      1,07 milliard
      Niveau de contraste (standard)
      1 300:1
      Rapport de contraste dynamique
      500 000:1
      Temps de réponse (standard)
      9  ms
      Angle de visualisation (horizontal)
      178  degrés
      Angle de visualisation (vertical)
      178  degrés
      Amélioration de l'image
      • Compensation de mouvement 3/2 - 2/2
      • Désentrelac. avec compens. de mouvement
      • Désentrelacement avec analyse du mouvement 3D
      • Contraste dynamique amélioré
      • Balayage progressif
      Système d'exploitation
      Android 9

    • Connectivité

      Sortie audio
      Prise jack 3,5 mm (x 2)
      Entrée vidéo
      • HDMI 2.0 (x 4)
      • DisplayPort 1.2 (x 1)
      • DVI-I (x 1)
      • USB 2.0 (x 2)
      • USB 3.0 (x 2)
      • USB-C
      Entrée audio
      Prise jack 3,5 mm
      Autres connexions
      • OPS
      • Micro SD
      Sortie vidéo
      • DisplayPort 1.2 (x 1)
      • DVI-D (x 1)
      • HDMI 2.0 (x 2)
      Commande externe
      • RJ45
      • RS232C (entrée/sortie) jack 2,5 mm
      • Infrarouge (entrée/sortie) jack 3,5 mm

    • Pratique

      Positionnement
      • Paysage
      • Paysage (18/7)
      • Portrait (12/7)
      Fonctions d'économie d'écran
      Décalage de pixels, faible luminosité
      Contrôle du clavier
      • Masqué
      • Verrouillable
      Boucle de signal
      • RS-232
      • Boucle IR (loopthrough)
      Installation aisée
      Smart insert
      Fonctions d'économie d'énergie
      Veille avancée
      Contrôlable via le réseau
      • RJ45
      • RS-232
      Système d'économie d'énergie DPMS
      Oui

    • Niveau sonore

      Haut-parleurs intégrés
      2 x 20 W RMS

    • Alimentation

      Puissance électrique
      100 ~ 240 V CA, 50~ 60 Hz
      Consommation (type)
      190  W
      Consommation (max.)
      320 W
      Consommation en veille
      < 0,5 W
      Classe énergétique
      G

    • Résolution d'affichage prise en charge

      Formats informatiques
      • 1 024 x 768, 60, 70 Hz
      • 1 152 x 864, 60, 70, 75 Hz
      • 1 152 x 900, 66 Hz
      • 1 280 x 720, 60, 70 Hz
      • 1 280 x 768, 60 Hz, 75 Hz
      • 1 280 x 800, 60, 75 Hz
      • 1 280 x 960, 60 Hz
      • 1 280 x 1 024, 60, 67, 75 Hz
      • 1 360 x 768, 60 Hz
      • 1 366 x 768, 60 Hz
      • 1 400 x 1 050, 60, 75 Hz
      • 1 440 x 1 050, 60 Hz
      • 1 440 x 900, 60, 75 Hz
      • 1 600 x 1 200, 60 Hz
      • 1 600 x 900, 60 Hz
      • 1 680 x 1 050, 60 Hz
      • 1 920 x 1 080, 60 Hz
      • 1 920 x 1 200, 60 Hz
      • 640 x 350, 70 Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 832 x 624, 75 Hz
      • 848 x 480, 60 Hz
      • 960 x 720, 75 Hz
      Formats vidéo
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 4K x 2K, 50,60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      Formats UHD
      • 3 840 x 2 160, 24, 25, 30, 60 Hz
      • 3 840 x 2 160, 50 Hz

    • Dimensions

      Fixation Smart insert
      6 M4 L6, pas de 100 mm, taille maxi. : 150 mm x 300 mm
      Largeur de l'appareil
      1 485,1  millimètre
      Poids du produit
      45,8  kg
      Hauteur de l'appareil
      860,10  millimètre
      Profondeur de l'appareil
      86,2 mm (fixation murale) / 97,4 mm (cache enceinte)  millimètre
      Largeur de l'appareil (pouces)
      58,47  pouces
      Hauteur de l'appareil (pouces)
      33.86  pouces
      Fixation murale
      400 (H) x 400 (V) mm, M8
      Profondeur de l'appareil (pouces)
      3,39 (P au support mural) / 3,83 (P au couvercle du haut-parleur)  pouces
      Largeur du cadre
      1,50 mm (uniforme)
      Poids du produit (lb)
      100,97  lb

    • Conditions de fonctionnement

      Altitude
      0 ~ 3 000 m
      Température de fonctionnement
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50 000  heure(s)
      Taux d'humidité relative
      20 ~ 80 % (fonctionnement), 5 ~ 95 % (stockage)  %
      Température de stockage
      -20 ~ 60  °C

    • Applications multimédias

      Lecture vidéo USB
      • ASF
      • AVI
      • DAT
      • FLV
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • TS
      • VOB
      • WEBM
      • WMV
      Lecture image USB
      • BMP
      • JPEG
      • JPG
      • PNG
      Lecture audio USB
      • AAC
      • M4A
      • MP3
      • WMA

    • Lecteur interne

      UC
      MTK5680
      Carte micro SD
      Prend jusqu'à 1 To en charge
      Stockage
      eMMC 32 Go
      Wi-Fi
      • AP(WC0SR2511-88112BU)
      • STA(WCT5GM2511MT7668AU)
      RAM
      DDR4 4 Go

    • Interactivité tactile multipoint

      Points de contact
      10 points de contact simultanés

    • Accessoires

      Accessoires fournis
      • Logo Philips (x 1)
      • Chiffon (x 1)
      • Câble DVI-I (1,8 m) (x 1)
      • Câble HDMI (3 m) (x 1)
      • Câble de capteur infrarouge (1,8 m) (x 1)
      • Cordon d'alimentation (x 3)
      • Câble RS-232 pour cascade (x 1)
      • Stylet (x 2)
      • Câble USB-A vers B (3 m) (x 1)
      • Cache USB (x 1)
      • 1 pile AAA
      • Guide de démarrage rapide (1)
      • 1 télécommande
      • 1 câble RS-232 (3 m)

    • Divers

      Langues d'affichage à l'écran
      • Anglais
      • Français
      • Allemand
      • Espagnol
      • Polonais
      • Turc
      • Russe
      • Italien
      • Chinois simplifié
      • Chinois traditionnel
      • Arabe
      • Japonais
      • Danois
      • Néerlandais
      • Finnois
      • Norvégien
      • Portugais
      • Suédois
      Garantie
      Garantie de 3 ans
      Approbations de conformité
      • CE
      • LUSD
      • VCCI
      • CB
      • CU
      • EMF
      • EPA
      • ETL
      • FCC, Classe A

    Rechercher de l'assistance pour ce produit

    Consultez les conseils produits, les FAQ, les modes d'emploi et les informations sur la sécurité et la conformité.

