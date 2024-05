Procurez-vous Wave pour des résultats révolutionnaires

Libérez la puissance, la polyvalence et l’intelligence de vos écrans Philips D-Line à distance avec Wave. Cette plateforme infonuagique évolutive vous donne le plein contrôle, avec une installation et une configuration simplifiées, une surveillance et un contrôle des écrans, une mise à niveau du micrologiciel, la gestion des listes de lecture et la programmation de l’alimentation. Elle vous fait économiser du temps, de l’énergie et réduit votre impact sur l’environnement.