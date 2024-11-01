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- Accessoires en option: Dongles Interact
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Écran interactif d'enseignement
Encouragez la collaboration. Maximisez l'intérêt. L'écran tactile haut de gamme Philips E-Line est équipé d'Android. Il présente une compatibilité optimisée avec les logiciels et programmes conçus pour le secteur de l'éducation, 20 points de contact, ainsi qu'un vitrage anti-éblouissement.
Malheureusement, ce produit n'est plus disponible
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Intégrez la puissance d'un PC ou le module CRD50 propulsé par Android directement dans votre écran professionnel Philips. La fente OPS contient toutes les connexions nécessaires pour faire fonctionner la solution insérée, y compris l'alimentation.
Créez une expérience interactive mémorable avec un maximum de 20 points tactiles en même temps. Idéal pour les applications collaboratives et concurrentielles, cet écran connecte votre public à tout contenu, ce qui le rend parfait pour l’éducation, les lieux publics, les entreprises, l’hôtellerie et les commerces de détail. Le panneau tactile est conforme aux normes HID, offrant un fonctionnement véritablement prêt à l’emploi.
Favorisez une collaboration agile grâce au mode Tableau blanc. Il suffit d’activer cette fonction pour transformer votre écran en toile vierge sur laquelle plusieurs utilisateurs peuvent dessiner à la main ou avec des marqueurs d’affichage dédiés. Tout ce qui se trouve à l’écran peut ensuite être saisi pour faciliter l’impression ou le partage de fichiers.
Affichez quatre flux sur un écran. La fonction de partage d'écran sans fil vous permet de connecter différents appareils en même temps pour changer rapidement de contenu lorsque vous en avez besoin. Utilisez votre réseau Wi-Fi existant pour connecter instantanément et en toute sécurité des appareils, ou utilisez nos clés Interact HDMI en option pour caster directement sur l'écran sans avoir à vous connecter à votre réseau sécurisé/protégé.
Avec le système d'exploitation Android OS intégré à l'écran, vous pouvez travailler avec la plupart des systèmes d'exploitation OS mis au point sur la planète et enregistrer votre propre application directement sur l'écran. Vous pouvez aussi choisir parmi la vaste bibliothèque d'applications Android et écouter du contenu depuis celle-ci. Avec le planificateur intégré, vous pouvez répartir vos applications et votre contenu en fonction de votre client et de l'heure de la journée et grâce à la fonction d'orientation automatique, le contenu peut être affiché en mode portrait ou paysage en faisant simplement tourner l'écran.
Anti-éblouissement, anti-reflet, anti-traces de doigt, résistance 7 MOH.
Avec Wave, libérez à distance la puissance, la polyvalence et l'intelligence de vos écrans Philips E-Line. Cette plateforme de cloud évolutive vous procure une maîtrise totale de votre système : installation et configuration simplifiées, surveillance et contrôle des écrans, mise à niveau du micrologiciel, gestion des playlists et programmation du fonctionnement. Vous économisez du temps et de l'énergie, tout en limitant l'impact environnemental.
Image/affichage
Connectivité
Pratique
Niveau sonore
Alimentation
Résolution d'affichage prise en charge
Dimensions
Poids
Conditions de fonctionnement
Applications multimédias
Lecteur interne
Accessoires
Divers
Interactivité
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