Termes recherchés

  • Faites-vous remarquer Faites-vous remarquer Faites-vous remarquer

    Signage Solutions Écran Q-Line

    65BDL3650Q/02

    Faites-vous remarquer

    Informez et captivez le public, grâce à l'écran 4K Ultra HD Philips Q-Line. Cette solution d'affichage Android fiable et facile à installer est compatible Wave pour une gestion à distance. La maîtrise est totale, en tout lieu et à tout instant.

    Malheureusement, ce produit n'est plus disponible

    Signage Solutions Écran Q-Line

    Produits similaires

    Afficher tous les Non attribué

    Faites-vous remarquer

    Votre écran 18/7 polyvalent et facile à installer

    • 65"
    • Rétroéclairage direct par LED
    • Ultra HD

    Connectez et contrôlez votre contenu sur un serveur en nuage

    Connectez et contrôlez votre contenu au moyen d’un serveur en nuage avec le navigateur HTML5 intégré. Grâce à ce navigateur chrome, vous pourrez concevoir votre contenu en ligne et vous connecter à un seul écran, ou à votre réseau entier. Affichez des contenus en mode portrait ou en mode paysage, avec la résolution HD. Il vous suffit de brancher l’écran à l’Internet grâce au Wi-Fi ou avec un câble RJ45 pour profiter de vos propres listes de lecture.

    Basculement. Assurez-vous que votre écran ne reste jamais vide

    Essentiel pour les applications commerciales exigeantes, le basculement est une technologie révolutionnaire qui lit automatiquement le contenu de sauvegarde à l'écran en cas de défaillance d'une source ou d’une application. Il vous suffit de sélectionner une connexion d'entrée principale et une connexion de basculement et vous êtes prêt à protéger instantanément le contenu.

    Planifiez facilement la lecture de contenu provenant d’un périphérique USB ou d’une mémoire interne

    Planifiez facilement la lecture de contenu provenant d’un périphérique USB ou d’une mémoire interne. Votre écran professionnel de Philips sortira du mode veille pour lire le contenu que vous voulez, puis il retournera en mode veille une fois la lecture terminée.

    Clé interactive facultative pour le partage d'écran sans fil

    Partagez votre écran sans fil à l'aide de votre réseau Wi-Fi pour connecter instantanément et en toute sécurité des appareils, ou utilisez notre clé HDMI interactive facultative pour diffuser directement sur l'écran sans avoir à vous connecter au réseau sécurisé.

    Processeur Android sur puce. Applications natives et Web

    Alimenté par notre plateforme SoC Android 10, ces écrans professionnels de Philips sont optimisés pour les applications Android, et vous pouvez installer des applications Web directement sur l'écran. Flexible et sécuritaire, cela garantit que les spécifications de l’écran restent à jour plus longtemps.

    Procurez-vous Wave pour des résultats révolutionnaires

    Libérez la puissance, la polyvalence et l’intelligence de vos écrans Philips Q-Line à distance avec Wave. Cette plateforme infonuagique évolutive vous donne le plein contrôle, avec une installation et une configuration simplifiées, une surveillance et un contrôle des écrans, une mise à niveau du micrologiciel, la gestion des listes de lecture et la programmation de l’alimentation. Elle vous fait économiser du temps, de l’énergie et réduit votre impact sur l’environnement.

    Spécificités Techniques

    • Image/affichage

      Diagonale de l'écran (cm)
      163.9  cm
      Diagonale de l'écran (pouces)
      64.5  pouces
      Format d'image
      16:9
      Résolution d'écran
      3840 x 2160
      Pas de masque
      0,372 x 0,372 mm
      Résolution optimale
      3840 x 2160 à 60 Hz
      Luminosité
      400  cd/m²
      Couleurs d'affichage
      1,07 milliard
      Niveau de contraste (standard)
      1 200:1
      Rapport de contraste dynamique
      500 000:1
      Temps de réponse (standard)
      8  ms
      Angle de visualisation (horizontal)
      178  degrés
      Angle de visualisation (vertical)
      178  degrés
      Amélioration de l'image
      • Compensation de mouvement 3/2 - 2/2
      • Balayage progressif
      • Contraste dynamique amélioré
      Technologie de la dalle
      ADS
      Système d'exploitation
      Android 10
      Brume sèche
      25 %

    • Connectivité

      Sortie audio
      Prise jack 3,5 mm
      Entrée vidéo
      • USB 2.0 (x 2)
      • DVI-I (x 1)
      • HDMI 2.0 (x 2)
      • USB 3.0 (x 1)
      Entrée audio
      Prise jack 3,5 mm
      Autres connexions
      • Micro SD
      • OPS
      Commande externe
      • RS232C (entrée/sortie) jack 2,5 mm
      • Infrarouge (entrée/sortie) jack 3,5 mm
      • RJ45

    • Pratique

      Positionnement
      • Paysage (18/7)
      • Portrait (18/7)
      Matrice en mosaïque
      Jusqu'à 3 x 3
      Contrôle du clavier
      • Masqué
      • Verrouillable
      Signal de la télécommande
      Verrouillable
      Boucle de signal
      • RS-232
      • Boucle IR (loopthrough)
      Installation aisée
      Smart insert
      Fonctions d'économie d'énergie
      Veille avancée
      Contrôlable via le réseau
      • RS-232
      • RJ45

    • Niveau sonore

      Haut-parleurs intégrés
      2 x 10 W RMS

    • Alimentation

      Puissance électrique
      100-240 V~, 50/60 Hz
      Consommation (type)
      134  W
      Consommation en veille
      < 0,5 W
      Fonctions d'économie d'énergie
      Veille avancée
      Classe énergétique
      G

    • Résolution d'affichage prise en charge

      Formats informatiques
      • 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
      • 1 152 x 864, 75 Hz
      • 1 280 x 1 024, 60 Hz
      • 1280 x 720, 60 Hz
      • 1 280 x 800, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1 600 x 1 200, 60 Hz
      • 1 680 x 1 050, 60 Hz
      • 1 920 x 1 080, 60 Hz
      • 3 840 x 2 160, 60 Hz, 50 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72 Hz
      • 832 x 624, 75 Hz
      Formats vidéo
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 2160p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz

    • Dimensions

      Largeur de l'appareil
      1462,3  millimètre
      Poids du produit
      28,5  kg
      Hauteur de l'appareil
      837,3  millimètre
      Profondeur de l'appareil
      68,9 mm (support mural) / 89,9 mm (poignée)  millimètre
      Largeur de l'appareil (pouces)
      57,57  pouces
      Hauteur de l'appareil (pouces)
      32.96  pouces
      Fixation murale
      400 x 400 mm, M8
      Profondeur de l'appareil (pouces)
      2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle)  pouces
      Largeur du cadre
      14,9 mm (cadre régulier)
      Poids du produit (lb)
      62,83  lb

    • Conditions de fonctionnement

      Altitude
      0 ~ 3 000 m
      Température de fonctionnement
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50 000  heure(s)
      Température de stockage
      -20 ~ 60  °C
      Plage d'humidité (fonctionnement) [HR]
      20 à 80 % HR (sans condensation)
      Plage d'humidité (stockage) [HR]
      5 à 95 % HR (sans condensation)

    • Applications multimédias

      Lecture vidéo USB
      • H.264
      • H.263
      • H.265
      • MPEG1/2
      • MPEG-4
      • VP8
      • VP9
      Lecture image USB
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      Lecture audio USB
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • Lecteur interne

      UC
      Quad Core Cortex A55
      Processeur graphique
      MC1 G52
      Mémoire
      • 16 Go
      • 3 Go DDR

    • Accessoires

      Accessoires fournis
      • Câble de capteur infrarouge (1,8 m) (x 1)
      • Câble RS-232 pour cascade
      • Logo Philips (x 1)
      • Cordon d'alimentation secteur
      • Cache de l'interrupteur secteur
      • Serre-câble (x 2)
      • Câble HDMI (1,8 m) (x 1)
      • Guide de démarrage rapide
      • Télécommande et piles AAA
      • Câble RS-232
      • Cache USB (x 1)

    • Divers

      Langues d'affichage à l'écran
      • Chinois simplifié
      • Chinois traditionnel
      • Anglais
      • Français
      • Allemand
      • Italien
      • Polonais
      • Russe
      • Espagnol
      • Turc
      • Japonais
      • Arabe
      Garantie
      Garantie de 3 ans
      Approbations de conformité
      • CE
      • CB
      • FCC, Classe A
      • VCCI
      • LUSD
      • UL

    Badge-D2C

    Rechercher de l'assistance pour ce produit

    Consultez les conseils produits, les FAQ, les modes d'emploi et les informations sur la sécurité et la conformité.

    Produits suggérés

    Produits récemment consultés

    Enregistrer

    Abonnez-vous à notre newsletter

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tous droits réservés.

    Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.