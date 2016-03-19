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Téléviseur LED ultra-plat 4K avec Android TV
Le téléviseur Philips série 6400 allie design et performance. Posé sur un socle minimaliste, il donne vie à une image de qualité 4K Ultra HD et Pixel Plus Ultra HD. Et grâce à Android TV, vos possibilités de divertissement sont pratiquement infinies.
139 cm (55")
Téléviseur LED 4K Ultra HD
Quad Core, 8 Go, extensible
DVB-T/T2/C
Tous les tableaux de maître ont besoin d'un chevalet. Et comme tous les chefs-d'œuvre, votre nouveau téléviseur Philips mérite d'être mis en valeur. Développé spécialement pour ce modèle par nos concepteurs, ce socle évasé fin en aluminium rend tout l'hommage qui est dû au design fin et léger de cette magnifique série de téléviseurs.
Associé à la puissance d'Android, le processeur Philips Quad Core vous offre une expérience de jeu incroyable. Et avec Android installé sur votre téléviseur, la navigation, le lancement d'applications et la lecture de vidéos sont ultra-rapides, très intuitifs et très ludiques.
Cloud Gaming offre un vaste catalogue en ligne de jeux de haute qualité pour tous les âges, tous les goûts et tous les niveaux. Sélectionnez simplement un jeu pour y jouer sur votre téléviseur !
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
Les offres d'applications Android peuvent varier selon le pays. Pour plus d'informations, visitez le site local du Google Play Store.
Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
La fonctionnalité Google Cast dépend de l'utilisation d'applications et appareils compatibles Google Cast. Pour plus d'informations, visitez la page produit de Google Cast.
L'application Philips TV Remote et les fonctionnalités varient selon le modèle de téléviseur, l'opérateur, le pays, le modèle de smartphone et son système d'exploitation. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/TVRemoteapp.
Les applications Smart TV proposées varient selon le modèle de téléviseur et le pays. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/smarttv.
Enregistrement USB uniquement pour les chaînes numériques. Les enregistrements peuvent être limités par des droits de reproduction télévisuelle (CI+). Des restrictions sont susceptibles de s'appliquer selon le pays ou la chaîne.
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