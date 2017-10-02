L'articulation sonore visible vous permet de voir la beauté du son

Une acoustique étudiée et un design fin. Profitez de hautes fréquences incroyables et de moyennes fréquences réalistes grâce à une multitude de micro-haut-parleurs intégrés à une élégante barre de son. Lorsque tous les chuchotements, bruits de pas et grincements sont perceptibles, inutile de décrire la puissance et l'éclat qu'atteignent les explosions, détonations et déflagrations. Et les basses n'ont pas été oubliées, avec des enceintes arrière positionnées de manière stratégique, pour un son riche et profond. Un téléviseur alliant esthétique et performance audio.