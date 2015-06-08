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Arrêté
50PFK6510/12
Téléviseur LED plat Full HD avec Android
Téléviseur Full HD série 6500 avec Android : l'esthétique en plus. Doté d'un moteur Perfect Pixel HD pour des images saisissantes, de l'Ambilight, d'un design moderne et de matériaux authentiques, ce téléviseur donne une nouvelle dimension à votre expérience visuelle.
126 cm (50")
Téléviseur LED Full HD
Dual Core, 8 Go, extensible
DVB-T/C/S/S2
Grâce au système Android installé sur ce téléviseur, la navigation, l'accès aux applications et la lecture de vidéos sont ultra-rapides, ultra-intuitifs et ultra-ludiques. Le robot Android libère toute la puissance de notre processeur Dual Core, pour des opérations réalisées facilement et rapidement.
Conçu dans un esprit contemporain pour être en harmonie avec votre intérieur. Parce que votre téléviseur doit être aussi beau éteint qu'allumé.
La fonction Micro Dimming Pro optimise le contraste affiché par votre téléviseur en fonction de la luminosité ambiante. Grâce à un capteur de luminosité et à un logiciel spécial, l'image est analysée au niveau de 6 400 zones différentes, afin de vous offrir un contraste et une qualité d'image incroyables, pour une expérience visuelle réaliste, de jour comme de nuit.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
Les parents doivent surveiller leurs enfants pendant le visionnage en 3D et s'assurer qu'ils ne présentent aucun des symptômes mentionnés ci-dessus. La 3D n'est pas recommandée pour les enfants de moins de 6 ans, leur système visuel n'étant pas complètement développé.
Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
Les offres d'applications Android peuvent varier selon le pays. Pour plus d'informations, visitez le site local du Google Play Store.
Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
L'offre de jeux sur le cloud dépend des fournisseurs de jeux.
Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
(Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.
La fonctionnalité Google Cast dépend de l'utilisation d'applications et appareils compatibles Google Cast. Pour plus d'informations, visitez la page produit de Google Cast.
L'application Philips TV Remote et les fonctionnalités varient selon le modèle de téléviseur, l'opérateur, le pays, le modèle de smartphone et son système d'exploitation. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/TVRemoteapp.
Les applications Smart TV proposées varient selon le modèle de téléviseur et le pays. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/smarttv.
Enregistrement USB uniquement pour les chaînes numériques. Les enregistrements peuvent être limités par des droits de reproduction télévisuelle (CI+). Des restrictions sont susceptibles de s'appliquer selon le pays ou la chaîne.
La compatibilité dépend de la certification Wi-Fi Miracast & Android version 4.2 ou ultérieure. Pour plus d'informations, consultez la documentation de votre appareil.