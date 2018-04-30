Traitement du son puissant pour un son d'une parfaite clarté

Un coup de vent, le bruit d'une feuille qui touche le sol, un crissement de pneus sur la route... autant de petits détails qui donnent vie aux images et que le traitement du son de Philips restitue avec une parfaite clarté. La bande-son correspond exactement à ce que le réalisateur avait imaginé, grâce à un mixage de qualité studio prenant en charge le contenu audio d'origine, et l'améliorant si nécessaire. Des basses profondes, des dialogues clairs, et une incroyable précision.