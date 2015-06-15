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Arrêté
49PUS7170/12
Téléviseur LED ultra-plat UHD 4K avec Android
Processeur ultra-rapide Quad Core et lignes ultra-plates : le téléviseur UHD série 7170 avec Android est aussi rapide que le suggère son apparence. Son cadre argenté élégant, son design au socle évasé et sa fonction Ambilight intensifient votre expérience visuelle.
123 cm (49")
Téléviseur LED 4K Ultra HD
Quad Core, 16 Go, extensible
Double tuner DVB-T/T2/C/S/S2
Finies les disputes pour choisir une chaîne. Avec le double tuner de votre téléviseur, vous pouvez regarder votre série préférée et un match de foot en même temps. Notre fonction de double enregistrement vous permet de regarder une émission pendant que vous en enregistrez une autre, pour plus tard.
Exprimez votre style à travers votre décor. Nos concepteurs ont choisi des couleurs subtiles et sophistiquées associées à des matériaux de finition de qualité tels que le chrome brillant pour créer un téléviseur au design s'intégrant parfaitement à votre intérieur.
Savourez chaque détail avec le téléviseur Ultra HD 4K. Le moteur Philips Pixel Precise Ultra HD convertit les images qu'il reçoit pour les afficher en résolution UHD à l'écran. L'image est fluide et nette, avec un contraste exceptionnel. Les noirs sont plus profonds, les blancs plus blancs, les couleurs sont éclatantes et les tons chair sont naturels, quelle que soit la source.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
Les parents doivent surveiller leurs enfants pendant le visionnage en 3D et s'assurer qu'ils ne présentent aucun des symptômes mentionnés ci-dessus. La 3D n'est pas recommandée pour les enfants de moins de 6 ans, leur système visuel n'étant pas complètement développé.
Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
Les offres d'applications Android peuvent varier selon le pays. Pour plus d'informations, visitez le site local du Google Play Store.
Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
L'offre de jeux sur le cloud dépend des fournisseurs de jeux.
Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
(Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.
La fonctionnalité Google Cast dépend de l'utilisation d'applications et appareils compatibles Google Cast. Pour plus d'informations, visitez la page produit de Google Cast.
L'application Philips TV Remote et les fonctionnalités varient selon le modèle de téléviseur, l'opérateur, le pays, le modèle de smartphone et son système d'exploitation. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/TVRemoteapp.
Les applications Smart TV proposées varient selon le modèle de téléviseur et le pays. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/smarttv.
Enregistrement USB uniquement pour les chaînes numériques. Les enregistrements peuvent être limités par des droits de reproduction télévisuelle (CI+). Des restrictions sont susceptibles de s'appliquer selon le pays ou la chaîne.