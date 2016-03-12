Le son dans ses moindres détails grâce à DTS Premium Sound

D'excellents haut-parleurs de téléviseur nécessitent un moteur de traitement puissant, capable de préserver la pureté du contenu audio d'origine. DTS Premium Suite est conçu pour offrir à l'utilisateur ce qu'il attend d'un traitement audio haut de gamme. Le son comme au cinéma immersif présente des basses riches et profondes et des dialogues parfaitement clairs, avec des niveaux de volume optimaux, exempts de fluctuations, de coupures et de distorsions.