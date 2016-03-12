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Téléviseur LED ultra-plat 4K avec Android TV
La magnifique série 6500 de Philips est arrivée. Profitez d'une superbe qualité d'image 4K Ultra HD et découvrez tout un univers de divertissements avec Android TV. Un cadre fin et un support arc unique créent un élégant style design.
123 cm (49")
Téléviseur LED 4K Ultra HD
Quad Core, 16 Go, extensible
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Savourez chaque détail avec le téléviseur 4K Ultra HD. Le moteur Philips Pixel Precise Ultra HD convertit les images qu'il reçoit pour les afficher en résolution UHD à l'écran. L'image est fluide et nette, avec un contraste exceptionnel. Les noirs sont plus profonds, les blancs plus blancs, les couleurs sont éclatantes et les tons chair sont naturels, quelle que soit la source.
Inspiré par l'architecture, le support arc de Philips bénéficie d'un design moderne ouvert et équilibré. Sa finition en chrome poli de haute qualité et son élégante forme arrondie apportent une touche de style à tous les intérieurs.
D'excellents haut-parleurs de téléviseur nécessitent un moteur de traitement puissant, capable de préserver la pureté du contenu audio d'origine. DTS Premium Suite est conçu pour offrir à l'utilisateur ce qu'il attend d'un traitement audio haut de gamme. Le son comme au cinéma immersif présente des basses riches et profondes et des dialogues parfaitement clairs, avec des niveaux de volume optimaux, exempts de fluctuations, de coupures et de distorsions.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
Les offres d'applications Android peuvent varier selon le pays. Pour plus d'informations, visitez le site local du Google Play Store.
Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
L'offre de jeux sur le cloud dépend des fournisseurs de jeux.
Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
(Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.
La fonctionnalité Google Cast dépend de l'utilisation d'applications et appareils compatibles Google Cast. Pour plus d'informations, visitez la page produit de Google Cast.
L'application Philips TV Remote et les fonctionnalités varient selon le modèle de téléviseur, l'opérateur, le pays, le modèle de smartphone et son système d'exploitation. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/TVRemoteapp.
Les applications Smart TV proposées varient selon le modèle de téléviseur et le pays. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/smarttv.
Enregistrement USB uniquement pour les chaînes numériques. Les enregistrements peuvent être limités par des droits de reproduction télévisuelle (CI+). Des restrictions sont susceptibles de s'appliquer selon le pays ou la chaîne.