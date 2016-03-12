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Téléviseur LED ultra-plat 4K avec Android TV
La magnifique série 6500 de Philips est arrivée. Profitez d'une superbe qualité d'image 4K Ultra HD et découvrez tout un univers de divertissements avec Android TV. Un cadre fin et un pied central créent un élégant style design.
123 cm (49")
Téléviseur LED 4K Ultra HD
Quad Core, 16 Go, extensible
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
High Dynamic Range Plus est une nouvelle norme vidéo. Elle redéfinit le divertissement domestique grâce à des avancées en matière de contraste et de couleur. Profitez d'une expérience sensorielle qui capture toute la richesse et la vivacité d'origine en reflétant la vision du créateur des contenus. Résultat : des accentuations plus lumineuses, un meilleur contraste, une plus grande palette de couleurs et un niveau de détails inégalé.
Associé à la puissance d'Android, le processeur Philips Quad Core vous offre une expérience de jeu incroyable. Et avec Android installé sur votre téléviseur, la navigation, le lancement d'applications et la lecture de vidéos sont ultra-rapides, très intuitifs et très ludiques.
Un téléviseur Ultra HD affiche une résolution quatre fois supérieure à celle d'un téléviseur Full HD classique. Grâce à plus de 8 millions de pixels et à notre technologie exclusive d'upscaling Ultra Résolution, l'image est d'une qualité optimale. Plus le contenu d'origine est de haute qualité, meilleures sont les images et la résolution obtenues. Profitez d'une meilleure netteté, d'une perception accrue de la profondeur, d'un contraste supérieur, de mouvements fluides et naturels, ainsi que de détails impeccables.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
Les offres d'applications Android peuvent varier selon le pays. Pour plus d'informations, visitez le site local du Google Play Store.
Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
L'offre de jeux sur le cloud dépend des fournisseurs de jeux.
Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
(Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.
La fonctionnalité Google Cast dépend de l'utilisation d'applications et appareils compatibles Google Cast. Pour plus d'informations, visitez la page produit de Google Cast.
L'application Philips TV Remote et les fonctionnalités varient selon le modèle de téléviseur, l'opérateur, le pays, le modèle de smartphone et son système d'exploitation. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/TVRemoteapp.
Les applications Smart TV proposées varient selon le modèle de téléviseur et le pays. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/smarttv.
Enregistrement USB uniquement pour les chaînes numériques. Les enregistrements peuvent être limités par des droits de reproduction télévisuelle (CI+). Des restrictions sont susceptibles de s'appliquer selon le pays ou la chaîne.