Profitez d'un contraste, de couleurs et de netteté inégalés avec HDR Plus

High Dynamic Range Plus est une nouvelle norme vidéo. Elle redéfinit le divertissement domestique grâce à des avancées en matière de contraste et de couleur. Profitez d'une expérience sensorielle qui capture toute la richesse et la vivacité d'origine en reflétant la vision du créateur des contenus. Résultat : des accentuations plus lumineuses, un meilleur contraste, une plus grande palette de couleurs et un niveau de détails inégalé.