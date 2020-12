Ambilight révolutionne votre façon de regarder la télévision

Vous avez créé votre intérieur de façon très personnelle, alors pourquoi ne pas choisir un téléviseur également chaleureux et attirant ? La technologie Ambilight unique de Philips agrandit votre écran et rend votre expérience encore plus immersive en projetant sur le mur un halo de lumière extra-large sur deux côtés du téléviseur. La couleur, l'éclat et l'émotion débordent de l'écran et envahissent votre salon, pour une expérience extraordinaire.