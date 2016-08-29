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Arrêté

4000 seriesTéléviseur LED ultra-plat Full HD

49PFS4131/12

Téléviseur LED ultra-plat Full HD

L'élégant design du téléviseur Philips série 4100 avec Digital Crystal Clear apporte du style à votre intérieur. Admirez sa qualité d'image Full HD associée à un son limpide, pour un divertissement d'une simplicité totale.

Voir tous les avantages

Avec Digital Crystal Clear

Téléviseur LED ultra-plat Full HD

  • 123 cm (49")

  • Téléviseur LED Full HD

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Des lignes pures pour un profil raffiné

Des lignes pures pour un profil raffiné

Compact. À la pointe de la technologie. Raffiné. Précis. C'est la silhouette Philips ultra-fine. Qu'un objet aussi fin puisse inspirer autant d'intérêt ne doit pas être surprenant, au vu du niveau de sophistication qu'il apporte à votre intérieur.

Nouvelle norme HEVC intégrée pour une résolution FHD de qualité supérieure

La nouvelle norme HEVC intégrée vous permet de bénéficier d'images de qualité supérieure en résolution FHD.

Digital Crystal Clear pour une précision que vous voudrez partager

Pour des images naturelles, quelle que soit la source, Philips a créé Digital Crystal Clear. Qu'il s'agisse de vous gâter en regardant vos émissions, vos films, et vos nouvelles préférés; ou que vous ayez invité quelques amis pour une soirée tranquille à la maison, vous profiterez des niveaux de netteté, de contraste et de couleur inégalés.

Spécificités Techniques

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Mentions légales

  1. Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.

  2. Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.

  3. Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

  4. (Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.