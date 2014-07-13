Wi-Fi Miracast™ : permet de copier votre écran de smartphone sur votre téléviseur

Copiez ce qui est affiché sur votre appareil intelligent et partagez-le avec vos amis et votre famille sur votre téléviseur. Des photos aux vidéos, en passant par les jeux et plus, copiez tout le contenu de votre smartphone et de votre tablette sur votre grand écran par une simple commande.