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Arrêté
48PFH6300/88
Téléviseur LED ultra-plat Full HD
Le téléviseur Full HD série 6300 avec Perfect Pixel HD affiche une image fluide ultra-nette, pour une fidélité saisissante. Avec ses matières authentiques, ses lignes épurées et ses fonctionnalités uniques telles que l'Ambilight, le plaisir est total.
121 cm (48")
Téléviseur LED Full HD
DVB-T/C
Vous êtes cinéphile et à la recherche de la meilleure image possible. La technologie d'optimisation des mouvements primée Perfect Natural Motion évite les saccades, pour une image aux mouvements parfaitement fluides. Les films sont enregistrés avec une fréquence de 24 images par seconde. La technologie PNM quadruple le nombre d'images afin d'offrir 100 changements de mouvement par seconde. Le problème des saccades est résolu : les mouvements sont fluides et nets.
Vous avez créé un intérieur où vous vous sentez bien, alors pourquoi ne pas choisir un téléviseur qui participe à cette impression ? La technologie Ambilight unique de Philips agrandit votre écran et rend votre expérience encore plus immersive en projetant sur le mur un halo de lumière extra-large sur deux côtés du téléviseur. La couleur, l'éclat et l'émotion débordent de l'écran et envahissent votre salon, pour une expérience extraordinaire.
Conçu dans un esprit contemporain pour être en harmonie avec votre intérieur. Parce que votre téléviseur doit être aussi beau éteint qu'allumé.
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Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
(Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.
Enregistrement USB uniquement pour les chaînes numériques. Les enregistrements peuvent être limités par des droits de reproduction télévisuelle (CI+). Des restrictions sont susceptibles de s'appliquer selon le pays ou la chaîne.