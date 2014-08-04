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Arrêté
47PFK5199/12
Téléviseur LED Full HD
Tout le monde à la maison appréciera l'image nette et saisissante du téléviseur LED Full HD Philips série 5200. Nous avons associé l'Ambilight à un design moderne sans cadre, pour une expérience visuelle exceptionnelle.
119 cm (47")
Téléviseur LED Full HD
DVB-T/C/S/S2
Philips a créé Digital Crystal Clear pour des images naturelles, quelle que soit la source. Que ce soit pour vous détendre devant votre série préférée, suivre les informations ou regarder une vidéo avec des amis, vous apprécierez de le faire avec un contraste, des couleurs et une netteté inégalés.
Compact. Minimaliste. Discret. Notre cadre sans bord est beau ; il est composé d'une vitre de qualité supérieure entourée d'un ligne métallique ultra-fine, pour réduire le cadre et agrandir l'affichage.
Rien ne vaut la montée d'adrénaline due aux jeux, aux événements sportifs mouvementés ou aux films d'action. Ce téléviseur Philips a un Perfect Motion Rate de 100 Hz pour vous faire profiter d'une fluidité absolue des mouvements en image. Votre pouls peut s'accélérer, pas les images que vous regardez.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
Une mise à niveau du logiciel est nécessaire pour la mise en pause des émissions de télévision et l'enregistrement USB. Pour plus de détails sur la mise à jour du logiciel, rendez-vous sur le site www.philips.com/tv et accédez à la page d'assistance.
Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
(Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.