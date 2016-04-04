Ambilight révolutionne votre façon de regarder la télévision

Vous avez créé un intérieur où vous vous sentez bien, alors pourquoi ne pas choisir un téléviseur qui participe à cette impression ? La technologie Ambilight exclusive de Philips étend votre écran et rend votre expérience encore plus immersive en projetant sur le mur un large halo de lumière depuis deux côtés du téléviseur. La couleur, l'éclat et l'émotion débordent de l'écran et envahissent votre salon, pour une expérience visuelle extraordinaire.