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Arrêté

4000 seriesTéléviseur LED ultra-plat Full HD

43PFT4002/56

Téléviseur Full HD

Téléviseur LED plat Philips série 4000 avec Digital Crystal Clear : le téléviseur idéal pour aujourd'hui et demain. Profitez d'images saisissantes, d'un son limpide et d'éléments pratiques tels que les prises USB et HDMI supplémentaires.

Voir tous les avantages

Avec Digital Crystal Clear

Téléviseur Full HD

  • 108 cm (43")

  • Téléviseur LED Full HD

  • DVB-T/T2

Trois entrées HDMI et EasyLink pour une connectivité intégrée

Trois entrées HDMI et EasyLink pour une connectivité intégrée

Évitez les enchevêtrements de câbles grâce à ce câble unique qui permet de transmettre les signaux audio et vidéo de vos périphériques à votre téléviseur. Le format HDMI utilise des signaux non compressés pour transférer une qualité maximale de la source à l'écran. Avec Philips EasyLink, une seule télécommande suffit pour effectuer la plupart des opérations sur votre téléviseur, lecteur de DVD, Blu-ray, décodeur ou Home Cinéma.

Digital Crystal Clear pour une précision que vous voudrez partager

Pour des images naturelles, quelle que soit la source, Philips a créé Digital Crystal Clear. Qu'il s'agisse de vous gâter en regardant vos émissions, vos films, et vos nouvelles préférés; ou que vous ayez invité quelques amis pour une soirée tranquille à la maison, vous profiterez des niveaux de netteté, de contraste et de couleur inégalés.

Entrée PC pour utiliser votre téléviseur comme moniteur PC

Utilisez votre téléviseur comme un moniteur. Il vous suffit de connecter un câble VGA, et le tour est joué.

Spécificités Techniques

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Mentions légales

  1. Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.

  2. Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

  3. (Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.