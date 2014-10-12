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Arrêté
40PFS6909/12
Téléviseur LED ultra-plat Smart TV Full HD
Le téléviseur LED Smart TV Philips série 6900 est doté d'un cadre ultra-fin coupé en biseau qui vous enchantera. Esthétique, il regorge en outre de fonctionnalités telles que l'Ambilight, la 3D, Skype™ et bien plus encore.
102 cm (40")
Téléviseur LED Full HD
Dual Core
DVB-T/T2/C/S/S2
Vous avez créé un intérieur où vous vous sentez bien, alors pourquoi ne pas choisir un téléviseur qui participe à cette impression ? La technologie Ambilight unique de Philips agrandit votre écran et rend votre expérience encore plus immersive en projetant sur le mur un halo de lumière extralarge sur deux côtés du téléviseur. La couleur, l'éclat et l'émotion débordent de l'écran et envahissent votre salon, rendant l'expérience encore plus forte, intense et immersive.
Copiez ce qui est affiché sur votre appareil intelligent et partagez-le avec vos amis et votre famille sur votre téléviseur. Des photos aux vidéos, en passant par les jeux et plus, copiez tout le contenu de votre smartphone et de votre tablette sur votre grand écran par une simple commande.
Rien ne vaut la montée d'adrénaline due aux jeux, aux événements sportifs mouvementés ou aux films d'action. Ce téléviseur Philips a un Perfect Motion Rate de 600 Hz pour vous faire profiter d'une netteté absolue des mouvements en image. Votre pouls peut s'accélérer, pas les images que vous regardez.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
L'application MyRemote et les fonctionnalités associées varient selon le modèle de téléviseur et le pays, ainsi que le modèle de smartphone et le système d'exploitation. Pour plus de détails, visitez www.philips.com/TV.
Pour l'application Smart TV, rendez-vous sur le site www.philips.com/tv pour découvrir les offres disponibles dans votre pays.
L'offre Cloud TV dépend de la disponibilité et de la réglementation du pays
La compatibilité dépend de la certification Wi-Fi Miracast & Android version 4.2 ou ultérieure. Pour plus d'informations, consultez la documentation de votre appareil.
Enregistrement USB uniquement pour les chaînes numériques. Les enregistrements peuvent être limités par des droits de reproduction télévisuelle (CI+). Des restrictions sont susceptibles de s'appliquer selon le pays ou la chaîne.
L'appareil photo du téléviseur Philips (PTA317) est vendu séparément.
Les parents doivent surveiller leurs enfants pendant le visionnage en 3D et s'assurer qu'ils ne présentent aucun des symptômes mentionnés ci-dessus. La 3D n'est pas recommandée pour les enfants de moins de 6 ans, leur système visuel n'étant pas complètement développé.
Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
(Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.